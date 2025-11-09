Estado pide por fin perdón a las víctimas del exterminio de la UP

El 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio de miembros y simpatizantes de la UP.

Dos años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara al Estado colombiano por el exterminio de integrantes y militantes de la Unión Patriótica (UP), entre las décadas de 1980 y 1990, el Estado reconoció estos hechos y pidió perdón a los sobrevivientes y sus familias. El acto, ordenado por el tribunal internacional, ocurrió en la tarde del domingo 9 de noviembre en Santa Marta (Magdalena) y fue presidido por el presidente Gustavo Petro.

Una deuda que tenía el jefe de Estado que, a último minuto en octubre...