Judicial
Estado pide por fin perdón a las víctimas del exterminio de la UP

El acto público de perdón se llevó a cabo en la Plaza Bolívar en Santa Marta. Un reconocimiento a los asesinatos, desapariciones y persecución sistemática en contra de integrantes del partido la Unión Patriótica (UP). Un exterminio del que fueron víctimas más de 6.000 personas.

Valentina Gutiérrez Restrepo
10 de noviembre de 2025 - 02:34 a. m.
El 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio de miembros y simpatizantes de la UP.
Dos años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara al Estado colombiano por el exterminio de integrantes y militantes de la Unión Patriótica (UP), entre las décadas de 1980 y 1990, el Estado reconoció estos hechos y pidió perdón a los sobrevivientes y sus familias. El acto, ordenado por el tribunal internacional, ocurrió en la tarde del domingo 9 de noviembre en Santa Marta (Magdalena) y fue presidido por el presidente Gustavo Petro.

Una deuda que tenía el jefe de Estado que, a último minuto en octubre...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

