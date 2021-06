Estados Unidos registró aumento de cultivos de coca en Colombia

Este viernes el gobierno de Estados Unidos publicó un informe en el cual señala que en 2020 aumentaron los cultivos de coca en Colombia. De acuerdo con el reporte de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de los EE.UU (ONDCP) hay 245.000 hectáreas en territorio colombiano, es decir, 33.000 que las que reportó ese mismo organismo en el informe publicado hace un año y que describía el escenario de 2019 con respecto a los cultivos de uso ilícito. A renglón seguido, el gobierno estadounidense señaló que Aun así la Casa Blanca, destacó que se han erradicado 130.000 hectáreas e incautado 580 toneladas a lo largo del 2021.

Sobre este informe, el gobierno se pronunció a través de un comunicado de prensa y señaló que este escenario “demuestra que la lucha contra las drogas ilícitas continúa siendo un enorme desafío, en el que Colombia y Estados Unidos continuarán aunando esfuerzos como socios y aliados. El apoyo de Estados Unidos ha sido decisivo para Colombia y continúa siendo fundamental para seguir avanzando. El aumento en los cultivos ilícitos estimado por EE.UU contrasta con la reducción, por tres años consecutivos, reportada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la cual para el año 2020 fue del 7%”.

Dada esta disparidad en las cifras de la ONDCP y de la ONU, los técnicos de ambos países y de las Naciones Unidas las revisarán para identificar aquellos criterios metodológicos necesarios para armonizar para el próximo ciclo de medición. “Ahora tenemos una oportunidad de redoblar esfuerzos hacia nuestro objetivo común de poner fin a esta destructiva economía ilícita. Colombia y Estados Unidos reconocen que problemas complejos como el narcotráfico requieren soluciones a largo plazo y una respuesta de política integral”, agregó el gobierno de Iván Duque.

Otra de las cifras que destacó el gobierno fue la incautación de 8.66 millones de galones de insumos líquidos incautados, más de 44 toneladas de insumos sólidos decomisados, destruidas 5.233 infraestructuras destinadas a la producción de drogas destruidas. “El Gobierno Nacional destaca los avances de la estrategia Zonas Futuro, que prioriza el esfuerzo de las entidades en estas regiones, acelerando los PDET e incrementando la inversión social y para el desarrollo”, puntualizó el gobierno de Iván Duque.

Con apoyo de EEUU, la Fuerza Pública continúa golpeando el narcotráfico. Al 30 de abril de este año, en las llamadas Zonas Futuro, erradicamos 49% más de hectáreas de coca que en mismo periodo de 2020. Aumentamos en 220% las incautaciones y en 115% la destrucción de laboratorios. pic.twitter.com/L2TLBwTAtr — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 25, 2021

El último Informe Mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito (UNODC), publicado esta semana por El Espectador, sigue situando a Colombia como la principal fuente de cocaína del mundo. De acuerdo con el representante de la oficina en el país, Pierre Lapaque, en tierras nacionales se cultiva y se importa el 70% de la droga, la cual tiene un amplio mercado en Europa y Estados Unidos. Además, el opioide fentanilo, con una potencia 100 veces más grande que la morfina, estaría a pocos años de entrar al país.

A principio de junio, la UNODC reportó que el área sembrada de coca en Colombia se redujo en un 7%, pasando de 154.000 hectáreas en 2019 a 143.000 en 2020. No obstante, eso no quiere decir que se esté exportando menos droga, dado que la producción creció en un 8%. De hecho, a nivel mundial, la producción mundial se duplicó entre 2014 y 2019, para alcanzar un máximo de 1.784 toneladas en la última medición. El área cultivada se mantuvo estable en Perú y aumentó en Bolivia, zonas de alta importación.

“Lastimosamente Colombia está produciendo 70% de la hoja de coca y básicamente 70% de la cocaína que se va a exportar a nivel mundial. Es un negocio de cientos de billones de dólares. Es un mercado global y no se puede tratar solo de la parte oferta. No se puede solo decir que es el problema de Colombia, de su fuerza y cualquier gobierno, porque es un flagelo de 60 años. Es un problema de negocio. Aquí está la oferta, pero la hay porque existe la demanda. No solo es problema de Colombia. Hay oferta porque hay demanda y por eso se debe hacer un trabajo muy importante en los países consumidores”, explicó el representante Lapaque a este diario.