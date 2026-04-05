Estas son las cifras de seguridad y movilidad en Semana Santa que entregó la Policía

La institución se enfocó en cinco pilares que fueron atendidos por más de 34.000 uniformados en todo el país. Foto: Policía

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Este domingo 5 de abril concluye la Semana Santa y la Policía tiene listo su balance en temas de seguridad y movilidad en todo el país. De acuerdo con la institución, se desplegaron más de 34.000 uniformados para atender cinco puntos claves: seguridad ciudadana, seguridad en las vías, turismo seguro, protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y cuidado a la flora y fauna.

Según las cifras entregadas por la Policía, hubo “una reducción significativa en todos los ítems delictivos en comparación con la Semana Mayor del año anterior (2025)”.

Seguridad ciudadana:

El punto principal atendido por la Policía fue la seguridad de los ciudadanos. Según las cifras, delitos como el homicidio se redujeron en un -14%, “lo que permitió salvar 35 vidas”. Otro de los delitos que disminuyó fue el de lesiones personales, que según la institución bajó en un 88%, pasando de 1.588 casos en 2025 a 183 en 2026. Este último, se redujo especialmente “en Bogotá, con 11 vidas salvadas (44%), y Quibdó con 3 (100%); así como en los departamentos de Antioquia, con 18 vidas salvadas (53%), y Huila, con 10 (71%)”.

Asimismo, hubo 769 casos de hurto, un 85% menos que en 2025. Según la Policía, “estos resultados se enmarcan en un contundente golpe contra la criminalidad, reflejado en más de 1.669 capturas, incautación de más de 5,7 toneladas de droga, 63 laboratorios destruidos y la recuperación de más de 254 vehículos”.

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana:

En esta Semana Santa, los uniformados realizaron 30.085 comparendos por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia. Por ejemplo, “10.903 por porte de armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 4.328 por consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos, y 2.894 por incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía”.

Patrulla Púrpura:

En el caso de protección a las mujeres y a la familia, la institución registró 155 capturas por el delito de violencia intrafamiliar, 34 por abuso sexual y una por feminicidio, para un total de 190 capturas.

Seguridad en las vías:

En materia de movilidad, la Policía sostuvo que hubo más de 9,2 millones de vehículos movilizándose a través de los diferentes peajes, un 1% más que en 2025. “Este comportamiento estuvo acompañado de una significativa reducción en la siniestralidad vial, la cual disminuyó en un -51% frente al año anterior, al pasar de 443 siniestros en 2025 a 218 en 2026, es decir, 225 casos menos”, dice la Policía.

Asimismo, señalan, el número de víctimas fatales en accidentes de tránsito se redujo en un 46%, pasando de 122 a 66 casos, así como casos de lesionados, que disminuyeron en un 41%, teniendo 214 casos menos frente al año anterior. En las vías, además, fueron impuestas 18.409 medidas correctivas por infracciones a las normas de tránsito.

Turismo seguro y protección de Niños, Niñas y Adolescentes:

Sobre estos puntos, la institución aseguró que se llevaron a cabo 2.206 actividades de prevención y control, llegando a más de 8.841 usuarios del sector turístico. Por otra parte, hubo 1.329 actividades comunitarias, enfocadas en beneficiar a 53.175 menores.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.