Estas son las fichas claves del gobierno en el escándalo por nexos con disidencias

Un general del Ejército Nacional y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) están hoy involucrados en una presunta red criminal que tejió nexos con la disidencia de alias “Calarcá Córdoba”. La Fiscalía tiene la información desde hace más de un año en su despacho, pero no ha avanzado con las investigaciones.

Redacción Judicial
25 de noviembre de 2025 - 11:00 a. m.
Foto: Archivo Particular

Desde hace un año y cinco meses, la Fiscalía tiene cientos de archivos, documentos, correos electrónicos, audios, chats y fotografías que serían prueba de una alianza criminal entre el Ejército, un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y agentes del ente investigador y de la Policía con las disidencias de las Farc. No obstante, pese a la gravedad del voluminoso y detallado paquete de pruebas, y de que esa alianza estaría más que vigente, el ente acusador no ha puesto en marcha una línea de investigación para desentrañar...

