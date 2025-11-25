Estas son las fichas claves del gobierno en el escándalo por nexos con disidencias

Las fichas claves del gobierno en el escándalo por nexos con disidencias. Foto: Archivo Particular

Desde hace un año y cinco meses, la Fiscalía tiene cientos de archivos, documentos, correos electrónicos, audios, chats y fotografías que serían prueba de una alianza criminal entre el Ejército, un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y agentes del ente investigador y de la Policía con las disidencias de las Farc. No obstante, pese a la gravedad del voluminoso y detallado paquete de pruebas, y de que esa alianza estaría más que vigente, el ente acusador no ha puesto en marcha una línea de investigación para desentrañar...