Este diciembre dejó 693 lesionados con pólvora, 50 más que el año pasado

La cifra total de lesionados con pólvora en diciembre, 228 corresponden a menores de edad. Foto: Pexels

La Policía Nacional entregó un balance general sobre la cifra de lesionados con pólvora que se presentaron en el país durante el mes de diciembre. En total se dieron 693 casos, 50 más que en diciembre de 2022, particularmente 228 corresponden a menores de edad. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a estar atentos y seguir algunas recomendaciones, pues históricamente es en la fiesta de fin de año donde se incrementa el número de lesionados.

Según informó la Policía, la pólvora continúa dejando víctimas de todas las edades durante las festividades. Este año particularmente se dio un aumento del 44.4% en los casos de niños y niñas entre los cinco y los once años que sufrieron accidentes con pólvora. En estos casos, las campañas de prevención se centran en la sensibilización de padres y cuidadores para que estas fechas no terminen en tragedia, explican las autoridades.

Como parte de las acciones desarrolladas por la Policía, se dio la incautación de diez toneladas de pólvora pirotécnica avaluada en $ 1.071.116.860 pesos, además se logró desmantelar 15 fábricas ilegales. Por estos motivos se impusieron 1472 medidas correctivas a personas que participaron en la fabricación, porte, almacenamiento, distribución y uso de elementos pirotécnicos. Las autoridades informaron que los departamentos con cifras más altas de lesionados continúan siendo Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Tolima y Valle del Cauca, además de la ciudad de Bogotá.

El Coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez Director encargado de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, entregó algunas recomendaciones a los ciudadanos sobre este tema. “El ejemplo es la mejor manera de enseñar, NO manipule pólvora, dialogue con los niños frente a las consecuencias del uso y manipulación de este elemento peligroso. El 64% del total de niños lesionados se ha presentado por esta causa” explicó el Coronel.

Otras de las recomendaciones fueron no dejar pólvora al alcance de los niños, ya que esta puede ser manipulada por ellos de manera accidental, no manipular pólvora si se encuentra en estado de embriaguez y no permitir qué niños, niños y adolescentes salgan a disfrutar de las festividades sin la compañía de un adulto responsable. Además de seguir la recomendación de los organizadores si se encuentran en un evento de Juegos pirotécnicos.

