Este es alias “Frank”, líder del Clan de Golfo que murió en operación militar

Luis Alfonso Rico, alias "Frank" era el encargado de ejecutar delitos de alto impacto, como homicidios, extorsión y narcotráfico. (Imagen de referencia) Foto: Ejército Nacional

Durante una operación militar del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) en la vereda Papayal del municipio San Martín de Loba (Bolívar), murió uno de los líderes del Clan del Golfo en esta zona del país. Se trata de Luis Alfonso Díaz, alias “Frank”, uno de los hombres más buscados en el país.

El combate ocurrió durante este fin de semana y, además de la muerte de ese jefe criminal, también murió una mujer, conocida como alias “Veneca”, quien sería la pareja sentimental de “Frank”. Según los antecedentes de la cabeza del Clan del Golfo, su trayectoria en el mundo del delito empezó hace ocho años.

Desde ese momento, “Frank” se sumó a las filas urbanas de este grupo criminal, específicamente en la subestructura Édgar de Jesús Madrid Benjumea, con presencia en San Martín de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba (Bolívar). Allí se desempeñó como líder y coordinador de la producción, tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones a comerciantes y campesinos.

Según las autoridades, entró al Clan del Golfo como heredero del poder que consolidó su mamá, alias “Celeste”, quien fue capturada el 13 de agosto de 2024 en el caserío Guarigua del municipio de San Pablo (Bolívar). Alias “Frank”, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, se caracteriza por ser un jefe criminal “con perfil bélico dentro de la organización, encargado de ejecutar delitos de alto impacto, como homicidio, extorsión y narcotráfico, especialmente en San Pablo (Bolívar)”.

El general Carlos Triana, director de la Policía, señaló que el golpe a esta subestructura del Clan del Golfo se dio gracias a una investigación criminal, inteligencia y en coordinación con el Ejército. Según el alto oficial, alias “Frank” también era responsable de ordenar asesinatos a firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.

En zona rural de San Martín de Loba (Bolívar), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía Nacional, en coordinación con el @COL_EJERCITO, abatió a alias 'Frank', cabecilla…

