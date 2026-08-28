Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Este es alias “Urías Perdomo”, mano derecha de “Calarcá”, muerto en bombardeo en Guaviare

Juan Antonio Agudelo Salazar, alias “Urías Perdomo” o “Cotiz”, jefe de la estructura Rodrigo Cadete, llevaba cerca de 15 años en las armas. Murió en el bombardeo que la Fuerza Pública ejecutó esta madrugada en Guaviare. Este es su perfil criminal.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
28 de agosto de 2026 - 02:10 a. m.
El ascenso de “Urías Perdomo” dentro de la estructura criminal estuvo marcado por su cercanía a mandos históricos de la disidencia.
El ascenso de “Urías Perdomo” dentro de la estructura criminal estuvo marcado por su cercanía a mandos históricos de la disidencia.
Foto: Archivo Particular

Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido en el mundo criminal como “Urías Perdomo” o “Cotiz”, y mano derecha de alias “Calarcá”, es uno de los muertos en el bombardeo que ejecutó la Operación Amón en la madrugada de este jueves, en zona rural de El Retorno (Guaviare). Se trataba del jefe principal de la Estructura Rodrigo Cadete, uno de los engranajes más activos de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) en el sur del país.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la operación a través de su cuenta de X, donde señaló...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Urías Perdomo Cotiz

Operación Amón Guaviare

calarcá

Guaviare

PremiumEE

Juan Antonio Agudelo Salazar

bombardeo Farc Calarcá

Estructura Rodrigo Cadete

Bloque Jorge Suárez Briceño

Calarcá disidencias Farc

El Retorno Guaviare bombardeo

Abelardo de la Espriella operación militar

 

Olegario (51538)Hace 32 minutos
Ahí van cayendo estas lacras que estaban de paseo durante el (des) gobierno del señor GFPU. Se necesitan golpes contundentes contra los terroristas del Eln. Ya llevan casi 60 años marraneando.
Carlos (63194)Hace 41 minutos
Petro, Cepeda y el Pacto Histórico están de luto.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.