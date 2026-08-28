Este es alias “Urías Perdomo”, mano derecha de “Calarcá”, muerto en bombardeo en Guaviare

El ascenso de “Urías Perdomo” dentro de la estructura criminal estuvo marcado por su cercanía a mandos históricos de la disidencia. Foto: Archivo Particular

Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido en el mundo criminal como “Urías Perdomo” o “Cotiz”, y mano derecha de alias “Calarcá”, es uno de los muertos en el bombardeo que ejecutó la Operación Amón en la madrugada de este jueves, en zona rural de El Retorno (Guaviare). Se trataba del jefe principal de la Estructura Rodrigo Cadete, uno de los engranajes más activos de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) en el sur del país.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la operación a través de su cuenta de X, donde señaló...