Este es el artículo de El Espectador que reveló que Pablo Escobar era un narco

Recorte de la noticia que desenmascaró al temido criminal del cartel de Medellín./ Archivo El Espectador. Foto: Archivo Particular

El jueves 25 de agosto de 1983, El Espectador publicó en su primera página una noticia que reveló los inicios en el mundo criminal de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el entonces representante a la Cámara por el partido Liberal y quien luego se convertiría en el narcotraficante más grande y peligroso en la historia de Colombia. El Espectador reproduce la nota que publicó hace 40 años y que representó el final de su carrera política y el inicio como prófugo de la justicia.

En 1976 Escobar estuvo preso

El representante suplente a la Cámara por el santofimismo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, figura entre los seis individuos que el 9 de junio de 1976 fueron capturados en la localidad antioqueña de Itagüi con un cargamento de 39 libras de cocaína como culminación de un operativo montado por la seccional del DAS de Antioquia.

Señalado por la cadena norteamericana de televisión ABC como uno de los principales padrinos de las grandes organizaciones del narcotráfico y como poseedor de un capital superior a los 2 mil millones de dólares acumulado a través de sus ilícitas actividades, Escobar Gaviria denunció por calumnia, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, por sostener en el curso del debate sobre la infiltración de los llamados dineros calientes en las campañas políticas que él es uno de los capas del tráfico de drogas y que además fue el creador de la tenebrosa organización terrorista denominada Muerte a Secuestradores (MAS).

Que son calumnias

Escobar Gaviria, en declaraciones para la prensa, anunció que también formularía denuncia contra la citada cadena de televisión “porque vamos a acabar de una vez por todas con las calumnias Que me están haciendo, no solamente en Colombia sino también en el extranjero, pues no registro antecedentes de narcotráfico ni en los Estados Unidos ni en este país”.

La captura

Pese a las anteriores afirmaciones del representante suplente, en la edición de El Espectador correspondiente al II de junio de 1976, se publicó una información en que el citado parlamentario aparece fotografiado en unión de otros cinco individuos con quienes según informe oficial de la jefatura de la seccional del DAS en Antioquia fue capturado el 9 del mismo mes en la casa número 84-A-22 de la carrera 51 del municipio de Itagüí, en donde funcionaba por esa época la heladería La Playa.

39 libras de cocaína

Conforme al comunicado del DAS, los seis aprehendidos habían llegado procedentes del departamento de Nariño en un campero Nissan, un automóvil Renault y en el camión de placas TK-0322, vehículo este último en cuya llanta de repuesto fueron encontrados 18 bolsas plásticas que contenían un total de 19.500 gramos de cocaína.

Los sindicados

El boletín del DAS señaló que los capturados fueron identificados como Pablo Emilio Escobar Gaviria, natural de Rionegro, Antioquia y nacido el 1 de diciembre de 1949; Marco Alonso Hurtado Jaramillo, oriundo de Abejorral, Antioquia y nacido el 3 de septiembre de 1949; Mario Henao Vallejo, de Samaná, Caldas y nacido el 6 de noviembre de 1952; Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, nacido el 25 de enero de 1949 en Pereira; Hernando de Jesús García Bolívar, nacido el 9 de febrero de 1930 en Puerto Berrio y James Maya Espinosa, nacido en el Valle el 6 de diciembre de 1940. Según la información los seis capturados fueron puestos a disposición de un juez de Instrucción Penal Militar.

