Este es el balance de seguridad nacional durante la Navidad de 2025

Desde el 1 de diciembre fueron capturadas 5.953 personas por distintos delitos, entre ellas 269 por homicidio y 544 por porte ilegal de armas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Con más de 183 mil uniformados desplegados en todo el país, la Policía Nacional presentó el balance de seguridad del plan “Navidad con Propósito”, que se desplego durante la Nochebuena y el Día de Navidad con operativos de prevención, control y vigilancia.

Durante las celebraciones de Navidad se presentaron 48 muertes. Según las autoridades, el homicidio registró una reducción del 8 % en diciembre. Las mayores disminuciones se reportaron en Bogotá, Barranquilla, Pereira, Santa Marta y Valledupar. En paralelo, las patrullas atendieron 16.273 llamados de la población en las 4.601 zonas de atención del país.

En cuanto a lesiones personales, durante el mes de diciembre se dieron 5.146 casos, con una reducción del 21 % al año anterior. Además, desde el 1 de diciembre fueron capturadas 5.953 personas por distintos delitos, entre ellas 269 por homicidio y 544 por porte ilegal de armas. Además, se incautaron 749 armas de fuego durante el mes y 1.399 armas cortopunzantes el 24 de diciembre.

Durante el Día de Navidad se impusieron 10 comparendos por conductas que afectaban la protección de niños, niñas y adolescentes. En diciembre se adelantaron 21.594 actividades, con 285 órdenes de comparendo y el restablecimiento de derechos a 304 menores, en coordinación con autoridades territoriales.

En materia de seguridad vial, el Día de Navidad se movilizaron 911.304 vehículos por las vías nacionales. Se registraron 25 siniestros, con 30 personas lesionadas y cuatro fallecidas; sin embargo esta cifras son una reducción del 20 % en muertes frente a la misma fecha de 2024. Durante diciembre, se dio una disminución del 8 % en víctimas mortales por siniestros viales.

En zonas turísticas, la Policía ejecutó controles contra el licor adulterado, se realizaron 12.813 operativos, que permitieron el desmantelamiento de dos alambiques, la captura de 15 personas y la incautación de 9.758 botellas. El Instituto Nacional de Salud reportó dos casos de intoxicación por esta causa en diciembre.

Durante las celebraciones, la línea 123 recibió 30.326 llamadas, principalmente por uso indebido de pólvora, perturbación de la tranquilidad y otros comportamientos contrarios a la convivencia. Por estas conductas se impusieron más de 398 comparendos por riñas, así como sanciones por ruidos molestos y afectaciones a la tranquilidad.

El balance también destacó los resultados de la Patrulla Púrpura, con una reducción del 30 % en casos de violencia intrafamiliar y del 50 % en feminicidios durante diciembre. Se desarrollaron 8.164 actividades de acompañamiento y control y 2.956 campañas de prevención para más de 65 mil ciudadanos.

Finalmente, frente al uso de pólvora, las autoridades informaron la ejecución de 15.417 planes operativos, el desmantelamiento de una fábrica ilegal y la incautación de más de 9 toneladas de material explosivo. No obstante, el Instituto Nacional de Salud advirtió un incremento del 3 % en personas lesionadas por pólvora, con 17 casos adicionales durante el mes en el país.

