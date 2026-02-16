Logo El Espectador
Este es el cartel de los más buscados por amenazas y asesinatos de líderes sociales

La lista la lideran los comandantes de las disidencias de las Farc y el Eln. El Mininsterio de Defensa ofrece más de COP 5.300 millones.

Redacción Judicial
16 de febrero de 2026 - 12:50 p. m.
Las autoridades ofrecen más de COP 5.300 millones de recompensa por los líderes.
Foto: Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa ofrece más de COP 5.300 millones de recompensa por información que permita dar con los más buscados por amenazas y asesinatos de líderes sociales en el país. La cartera entregó un nuevo cartel de criminales que está conformada por integrantes de las disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la información hace parte de la Operación Themis, que, según él, tiene como objetivo “capturar a los más buscados por amenazas y asesinatos de líderes sociales”.

El cartel está encabezado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc, y por Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, líder del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Por cada uno de ellos, el Estado ofrece una recompensa de COP 5.385 millones.

Asimismo, en el listado está Gustavo Aníbal Giraldo, alias “Pablito”; Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”; Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”; e Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como “Marlon”, todos del Eln. Por cada uno de esos cuatro hombres, las autoridades ofrecen COP 4.039 millones de recompensa.

Al final de ese listado fueron ubicados William Ernesto Cruz Lizcano, alias “El Profe” y Isidro López Serrano, alias “Gavilán”. Por información sobre cada uno, hay una recompensa de COP mil millones. Según la cartera, estas personas estarían ocultándose en Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó y Meta.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

