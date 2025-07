Este es el día en que se conocerá si Álvaro Uribe Vélez es inocente o culpable

Expresidente de Colombia, a su salida del juicio oral que se adelanta en los Juzgados de Paloquemao Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Oficialmente terminaron todas las etapas del juicio, previas a la decisión, en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, los cuales se le acusan al exmandatario por presuntamente manipular testigos para resultar favorecido en expedientes relacionados con apoyo al paramilitarismo. Dado que ya finalizaron todas las fases del juicio oral, el Juzgado 44 penal de Bogotá decretó el próximo 28 de julio como fecha para dar a conocer el sentido del fallo. Es decir, será anunciado si Uribe Vélez, en primera instancia, es absuelto o declarado culpable.

Este martes 8 de julio fue el segundo día en el que el juzgado le abrió el micrófono al expresidente Álvaro Uribe para que ejerciera su defensa material. Lo hizo desde el complejo judicial de Paloquemao, donde también fue acompañado por algunas personalidades cercanas, como la senadora Paloma Valencia. Durante su intervención, el expresidente Uribe Vélez reiteró que nunca determinó ni a su exabogado Diego Cadena ni a otras personas -como el entonces representante y hoy magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada- para que le ofrecieran prebendas a testigos.

Al inicio de la diligencia, el expresidente recordó que, según él, las reuniones entre el abogado Diego Cadena y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, en la cárcel La Picota, fueron reuniones de revisión, pues tenían conocimiento de que el preso quería retractarse de hablar en contra del exmandatario y de haberlo vinculado con la creación de grupos paramilitares en Antioquia. Según Uribe Vélez, el abogado de Monsalve, Héctor Romero, nunca habló de que a su cliente se le pidiera faltar a la verdad. El “expara”, por su parte, asegura que le fueron ofrecidos beneficios y recibió presiones para cambiar su testimonio.

El exjefe de Estado también señaló que no hay pruebas que demuestren que el senador Iván Cepeda no haya hecho ofrecimientos a testigos en otras cárceles, pero que sí existen diversos testimonios que lo mencionan. “El senador Cepeda y la abogada Mercedes Arroyave le preguntaron (a los testigos) por vinculaciones de mi hermano (Santiago Uribe Vélez) y mías con los paramilitares y les ofrecieron beneficios jurídicos y asilos”, añadió el también exsenador. Además, solicitó que se investigue a la abogada Arroyave, pues no atendió el llamado de la justicia durante el juicio contra el exmandatario.

“Le pido que me absuelva, señora juez”, le dijo Uribe Vélez a Sandra Liliana Heredia, la jueza que lleva el expediente desde hace meses, y quien definió, al final de la diligencia, que se tomará hasta el 28 de julio para revisar todo lo que supone el caso del líder del Centro Democrático. En días pasados, la togada le pidió al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá que no se envíen más procesos a su despacho vía reparto, con el objetivo de concentrarse únicamente en darle celeridad al estudio del expediente Uribe Vélez, pues todavía existen aires de prescripción sobre el proceso, que tiene como fecha límite el 16 de octubre de este año.

El expresidente busca probar que en ningún momento ordenó ofrecer dinero o asesorías a testigos para que hablaran a su favor. Entretanto, la Fiscalía asegura que el material presentado durante el juicio es suficiente para pedir una condena en contra del exmandatario, pues su participación en los delitos acusados sería evidente. Algunos testimonios como el de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, indican las posibles irregularidades. El “expara” le dijo a la justicia que Cadena le ofreció $200 millones y asesoría gratuita a cambio de torcer su testimonio, a lo cual Vélez habría aceptado.

Sin embargo, el jurista incumplió con los pagos, por lo que Víctor decidió contar los presuntos ofrecimientos que le hicieron emisarios de Uribe Vélez. Algo similar sucede con Juan Guillermo Monsalve, conocido como el testigo estrella del caso, quien aseguró que, durante una visita en la cárcel La Picota, Cadena le propuso no solo asesoría gratis, sino también una acción de revisión de la condena que cumplía por secuestro extorsivo y le prometió su incorporación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El abogado del expresidente buscaba que Monsalve enviara una carta a la Corte Suprema de Justicia retractándose de vincular a Uribe con la creación de grupos paramilitares. Y así lo hizo, pero, en la misiva, Monsalve adjuntó una nota aclarando que esa carta fue escrita bajo presión.

Pero la pita se enreda cuando aparecen otros testigos, que hablaron bajo juramento durante el juicio, y aseguraron que quienes habrían ofrecido prebendas a cambio de hablar en contra del expresidente habrían sido otras personas: el senador Iván Cepeda -víctima acreditada en el proceso-, y la senadora fallecida Piedad Córdoba. Así lo presentó Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, quien fue extraditado a Estados Unidos. El exnarcotraficante y socio clave de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), señaló durante el juicio que los legisladores le ofrecieron asilo a cambio de testificar contra Uribe Vélez y señaló que fueron “insistentes” en esa solicitud.

En todo caso, la palabra final la tiene la jueza Heredia, quien deberá estudiar estos y otros casi 90 testimonios en 20 días para dar su veredicto final de primera instancia. Para la bancada de víctimas, representada por el abogado Reinaldo Villalba -apoderado del senador Iván Cepeda- el expresidente debe ser condenado. La Procuraduría, en este caso en representación de Bladimir Cuadro, pidió que la absolución de Uribe Vélez. El tablero está empatado, pues la defensa, en lógicas condiciones, pidió que el también excongresista sea declarado inocente, y la Fiscalía lleva meses argumentando su posible culpabilidad. Solo restan 20 días para saber a ciencia cierta si Uribe se convierte o no en el primer expresidente de Colombia en ir a prisión.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.