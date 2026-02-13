Este es el fallo completo del Consejo de Estado para suspender el decreto del salario mínimo

La Sección Segunda del Consejo de Estado ordenó la suspensión del salario mínimo a través de un fallo de 63 páginas. Foto: Archivo

En una decisión de 62 páginas, la Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que el gobierno Petro emitió en diciembre del año pasado para aumentar el salario mínimo.

El alto tribunal ordenó esta medida cautelar, mientras toma una decisión de fondo y puntualizó que la suspensión solo empezará a regir luego de que el Ejecutivo expida un nuevo decreto en el que deberá calcular un nuevo salario mínimo.

Según el Consejo de Estado, ese nuevo cálculo debe incluir con variables como: la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República; la productividad certificada oficialmente; la inflación real del año anterior; el crecimiento del PIB; la contribución de los salarios al ingreso nacional y la especial protección del trabajo.

Además, también debe tener en cuenta la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil, la función social de la empresa y los objetivos constitucionales de dirección de la economía. Para emitir este nuevo decreto, el Consejo de Estado le dio ocho días al gobierno. Esta es la decisión completa:

