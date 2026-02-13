Logo El Espectador
Este es el fallo completo del Consejo de Estado para suspender el decreto del salario mínimo

La Sección Segunda del alto tribunal ordenó la medida cautelar mientras toma una decisión de fondo en el expediente. La suspensión solo se hará efectiva después de que el gobierno expida un nuevo decreto en el que deberá establecer un nuevo salario mínimo, teniendo en cuenta varias variables.

Redacción Judicial
13 de febrero de 2026 - 02:12 p. m.
La Sección Segunda del Consejo de Estado ordenó la suspensión del salario mínimo a través de un fallo de 63 páginas.
Foto: Archivo
En una decisión de 62 páginas, la Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que el gobierno Petro emitió en diciembre del año pasado para aumentar el salario mínimo.

El alto tribunal ordenó esta medida cautelar, mientras toma una decisión de fondo y puntualizó que la suspensión solo empezará a regir luego de que el Ejecutivo expida un nuevo decreto en el que deberá calcular un nuevo salario mínimo.

Según el Consejo de Estado, ese nuevo cálculo debe incluir con variables como: la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República; la productividad certificada oficialmente; la inflación real del año anterior; el crecimiento del PIB; la contribución de los salarios al ingreso nacional y la especial protección del trabajo.

Además, también debe tener en cuenta la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil, la función social de la empresa y los objetivos constitucionales de dirección de la economía. Para emitir este nuevo decreto, el Consejo de Estado le dio ocho días al gobierno. Esta es la decisión completa:

JURISCONSULTO(23532)Hace 10 minutos
Mal precedente, de ahora en adelante el aumento del salario mínimo quedó atado a exclusivamente a indicadores, sin tener en cuenta el salario vital y móvil. En cambio el salario de estos señores es desproporcionado al tamaño de la economía del país.
Diana cp(85842)Hace 44 minutos
Solo una persona que se la pasa trabada como Petro se le ocurre subir ese salario de manera tan irresponsable, que obsesión para acabar con la economía de un país como todo comunista
  • Nelson Castillo(11961)Hace 4 minutos
    Datos de inflación y crecimiento en Enero? Dato mata relato
BCongote(6iy15)Hace 1 hora
Me produce agrieras leer a abogados improvisados de economistas.... Avaladas por Petro, todas las gallinas cantan ópera ...
Jineth Satizabal(74691)Hace 1 hora
Lo curioso es que el Consejo de Estado nunca pidió estos informes técnicos cuando subían 60.000 el salario mínimo. Queda claro que sus intereses no se relacionan con los argumentos técnicos.
David Valencia Cuellar(0vhxw)Hace 1 hora
Que justicia tan podrida la de COLOMBIA
