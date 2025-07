El informe sobre la reforma pensional que el Congreso le envió a la Corte Constitucional

Según el presidente de la Cámara, esta vez sí se "garantizó el debate democrático". Foto: Archivo Particular

En 49 páginas, el saliente presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca de la Alianza Verde, resumió cómo fueron los debates que la Corte Constitucional ordenó repetir para no hundir la reforma pensional del gobierno Petro. El documento es un reporte que ordenó el alto tribunal para revisar si, esta vez, la Cámara lograba debatir ese proyecto, con todos los requisitos de ley, y no incurría en vicios de trámite, como ya había ocurrido en un primer momento.

Este informe es una de las órdenes que emitió la Corte el pasado 17 de junio, cuando decidió no tumbar de tajo la reforma por un error en su trámite, sino devolverla a la Cámara para que se corrigieran las fallas que cometió la cámara baja cuando aprobó el proyecto en junio de 2024. Según el presidente Salamanca, el Congreso ya enmendó sus faltas y “garantizó el debate democrático”, como lo había pedido la Corte Constitucional.

Este ese el reporte completo:

¿Qué había pasado?

Cuando una ley se aprueba en el Congreso, debe seguir unos pasos obligatorios. En este caso, la Corte detectó que hubo un error, llamado vicio de procedimiento: durante el último debate, no se votó artículo por artículo, como exige la ley.

¿Qué hicieron para corregirlo?

El Congreso repitió esa votación el 26 de junio de 2025, esta vez siguiendo el procedimiento correcto: leyeron y aprobaron cada artículo uno por uno. Eso se llama “subsanar” el vicio.

¿Por qué es importante este informe?

Porque la Corte Constitucional está revisando si esta ley se aprobó bien. Si considera que el error fue corregido adecuadamente, la ley queda en firme. Si no, podría tumbarla total o parcialmente. Además, luego de esta corrección, podría revisar el fondo de varias demandas que piden tumbar la reforma pensional por considerarla contraria a la Constitución.

Los detalles del informe de la Cámara

Según el reporte que ya llegó a la Corte Constitucional, el presidente Salamanca busca demostrar que el Congreso corrigió debidamente el procedimiento legislativo, para que el alto tribunal pueda continuar con el control constitucional de la ley sin declararla inválida por vicios de forma. El error se produjo durante el cuarto debate de la reforma pensional en la plenaria del Senado, cuando se aprobó el texto sin votarlo artículo por artículo, como exige el artículo 160 de la Constitución.

Este paso es obligatorio cuando una ley no fue previamente aprobada en comisiones conjuntas, como ocurrió con la reforma pensional. Al advertir esta omisión, la Corte suspendió provisionalmente el trámite y solicitó al Congreso que subsanara el vicio. En respuesta, el Senado repitió la votación del proyecto de ley el pasado 26 de junio de 2024. Esta vez, se leyó y votó cada uno de los artículos individualmente, en estricto cumplimiento de la norma.

El documento enviado a la Corte detalla este procedimiento y certifica que la votación se realizó con el quórum necesario y dentro del tiempo reglamentario, según consta en el acta publicada en la Gaceta del Congreso No. 850 del 27 de junio de 2024. Además, el informe subraya que no hubo cambios sustanciales en el texto aprobado, por lo que no era necesario que el proyecto regresara a la Cámara de Representantes para una nueva conciliación.

Esto es clave para evitar más retrasos en la entrada en vigor de la ley, que plantea una transformación profunda del sistema pensional colombiano. Aunque el documento no entra en el contenido de la reforma, vale recordar que la Ley 2381 de 2024 establece un modelo de pilares en el que todos los trabajadores deben cotizar primero a Colpensiones y, a partir de ciertos ingresos, también a fondos privados. La ley busca garantizar un ingreso mínimo para la vejez y reducir las brechas de cobertura en el país.

Con este informe, el Congreso espera que la Corte Constitucional dé vía libre a la ley, al considerar que el error fue subsanado de manera adecuada. La decisión del alto tribunal será clave para definir el futuro jurídico de la reforma pensional y, por tanto, del sistema de pensiones en Colombia.

Contenido generado con asistencia de la IA.

