Este es el nuevo audio de Armando Benedetti que Laura Sarabia entregó a Fiscalía

Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores; y Armando Benedetti, ministro del Interior, tienen la pelea casada. El pasado martes, la canciller dio a conocer que le entregó a la Fiscalía un nuevo audio enviado por Armando Benedetti sobre supuestas irregularidades y hostigamientos que él habría cometido contra ella.

Los audios a los que se refiere Sarabia fueron conocidos públicamente y hacen referencia a la supuesta influencia que podía tener Benedetti sobre las investigaciones que se abrieron por la práctica irregular del polígrafo a Marelbyz Meza, exniñera del hijo de la canciller, cuando denunció la pérdida de un maletín con dinero en efectivo.

“Laura, yo pensé llamarte el miércoles, jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada. Ahora, (frase inaudible), con el número uno y con Jaimes y me dijeron que no pasa un culo, que me puedes nombrar de lo que tú quieras”, dice el audio enviado por Benedetti a Sarabia. Dicho mensaje habría sido enviado en mayo de 2023, cuando se conoció la pérdida del dinero de Sarabia y las prácticas irregulares en contra de Marelbys Meza.

“Yo pensé llamarte, pero... y una más, yo estoy muy, pero muy bien ranqueado ahí y estoy buscando que la persona que tenga la ‘huevonada’ esa que salió el sábado sea una persona acá. Yo estoy muy, pero muy bien ranqueado allá para que sepas, para cualquier otra cosa que necesites tú o el Gobierno”, dice la otra parte del audio entregado por Sarabia a la Fiscalía.

El nuevo mensaje de voz se suma a los demás audios que han salido a la luz sobre la relación de Benedetti con Sarabia y su relación en etapas tempranas del gobierno de Gustavo Petro. Uno de los audios más polémicos fue el que se conoció del ahora ministro de Interior hablando sobre el ingreso de $15.000 millones a la campaña presidencial de Petro, y refiriéndose con groserías a Laura Sarabia. En ese momento, la ahora cancillera trabajaba como la jefa de Gabinete, mientras que Benedetti era embajador en Venezuela.

En esa ocasión, Benedetti refería que lo estaban dejando aislado en el país vecino y que quería tener un rol más protagónico en el gobierno de Gustavo Petro. Además, señaló que él había sido ficha clave para la victoria en las urnas y en el Congreso para lograr las mayorías al iniciar el mandato presidencial.

