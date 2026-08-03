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Este es el país que le deja Petro a De la Espriella en materia de orden público

Mientras que Gustavo Petro buscó la paz total con los grupos armados y su iniciativa fracasó, Abelardo de la Espriella propone perseguirlos y acabarlos. Sin embargo, no sería una tarea fácil ante un panorama en el que la Fuerza Pública no tiene las capacidades para hacerles frente. Además, la única respuesta, según expertos, no puede ser militar.

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Jhordan C. Rodríguez y Valentina Gutiérrez
03 de agosto de 2026 - 11:58 p. m.
FOTODELDÍA AME5020. CÚCUTA (COLOMBIA), 01/08/2026.- Policías inspeccionan el lugar donde ocurrió un atentado terrorista este sábado, en Cúcuta (Colombia). Al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que fue seguida de otras detonaciones. EFE/ Mario Caicedo
FOTODELDÍA AME5020. CÚCUTA (COLOMBIA), 01/08/2026.- Policías inspeccionan el lugar donde ocurrió un atentado terrorista este sábado, en Cúcuta (Colombia). Al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que fue seguida de otras detonaciones. EFE/ Mario Caicedo
Foto: EFE - Mario Caicedo

En cuatro días, Colombia tendrá a un nuevo presidente llevando la riendas del país. Abelardo de la Espriella, desde campaña, ha prometido darle un giro de 180 grados al manejo que le venía dando Gustavo Petro a la Nación, sobre todo en temas de paz y seguridad. El presidente electo ha dicho que manejará una política de mano dura en contra de la criminalidad y los grupos armados tras una iniciativa de paz total que no funcionó en el último cuatrienio. De hecho, el pasado fin de semana, último del gobierno Petro, hubo una ola de violencia en...

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com

Por Valentina Gutiérrez

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