Judicial
Esto es lo que se sabe del asesinato del magistrado Álvaro Restrepo

El magistrado Álvaro Restrepo Valencia fue asesinado en Chinchiná (Caldas), tras salir del funeral de su padre, el pasado viernes 10 de octubre. Las autoridades capturaron a uno de los presuntos responsables y manejan como primera hipótesis un intento de hurto.

Redacción Judicial
14 de octubre de 2025 - 02:00 p. m.
Álvaro Restrepo era vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca-Amazonas.
Foto: Archivo particu

Luego de salir del funeral de su padre, el magistrado Álvaro Restrepo Valencia fue asesinado en un restaurante ubicado sobre la vía que comunica a Manizales con Pereira, en el municipio de Chinchiná (Caldas). El hecho ocurrió el 10 de octubre, cuando el funcionario compartía con su familia y otras personas tras asistir a las exequias de su padre, Luis Eduardo Restrepo.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento con la aparente intención de cometer un...

Por Redacción Judicial

micelium(68260)Hace 6 minutos
La conclusión más exitosa a un asesinato político es conseguir que se declare intento de hurto.
