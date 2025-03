Esto pasó en la reciente audiencia de juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez está siendo procesado por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Foto: Óscar Pérez

Este lunes 3 de marzo, el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal siguió su curso. Al estrado subieron como testigos de la Fiscalía el abogado Héctor Romero, quien fuese defensor de Juan Guillermo Monsalve y su exesposa Deyanira Gómez, y también Enrique Pardo Hasche, uno de los reclusos que el propio Monsalve grabó desde un reloj cuando intentaba convencerlo de retractarse de haber vinculado al exjefe de Estado con paramilitares.

El primero en responder las preguntas de la fiscal Marlenne Orejuela y luego el contrainterrogatorio de la defensa del exmandatario fue el abogado Romero. Su declaración, que tardó más de cinco horas, tuvo varios puntos clave sobre un tema que ha dado de que hablar en el expediente: el reloj espía. Con ese artefacto, Juan Guillermo Monsalve grabó varias de las conversaciones que sostuvo con Diego Cadena, exabogado de Uribe Vélez, y con otros reclusos como Pardo Hasche.

Romero fue determinante para la entrada de ese reloj a la cárcel La Picota, en Bogotá. Deyanira Gómez, expareja de Monsalve, ya había mencionado el tema del reloj, cómo lo compró, cuánto le costó y otros detalles. Ella aseguró que el mismo Monsalve fue quien se lo pidió para grabar sus conversaciones con los presuntos emisarios del exmandatario, pues “era la palabra de él contra la de un abogado y un expresidente”, señaló Gómez en su momento. Ese reloj grabadora fue llevado a la prisión capitalina por el abogado Romero.

“Ella me entregó un reloj suelto, me dijo que a Juan Guillermo se le había dañado el otro, yo me lo coloqué en el brazo. Es un reloj negro, normalito, se lo recibí y me fui para La Picota”, señaló el jurista sobre el segundo reloj que fue a llevar al centro penitenciario. Según su testimonio, el día que fue a llevar el reloj, Diego Cadena también se sentó a hablar con Monsalve y le mencionó la posibilidad de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Monsalve, según el abogado Romero, le contó sobre el ofrecimiento, pero el testigo le dijo que él no podría entrar a la justicia especial por los delitos que cometió y porque, sencillamente, no es exmilitar o excombatiente. Sin embargo, Cadena habría señalado que por el pasado paramilitar de Monsalve, él sí podría entrar a la Jurisdicción.

Más adelante, el abogado Romero se refirió a las presuntas retractaciones que le pedía Cadena a Monsalve. “Necesitaba que Juan Guillermo le hiciera un documento sobre unas declaraciones que había dicho en un proceso que no conocí, ni sé qué habrá dicho (...) De acuerdo al análisis de lo que escuché, ellos querían como una retractación, se dice que si iban a manipular la verdad, Juan Guillermo iba a tener como 78 años de cárcel”.

El abogado se refiere a la entrevista que Juan Guillermo Monsalve le concedió al senador Iván Cepeda en 2011. Durante ese espacio, Monsalve le contó al entonces representante a la Cámara que tanto Álvaro como Santiago Uribe, junto a Luis Villegas, fueron clave para la creación y expansión del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según Monsalve, quien también habría integrado esa división armada paramilitar, ambos hermanos habrían apoyado militarmente al grupo.

Finalmente, al ser cuestionado por la fiscal Orejuela sobre si conoció que el abogado Cadena hubiera ofrecido prebendas a Monsalve para retractarse, Romero contestó con un rotundo: “no”. Aseguró, entonces, no haber sido testigo directo de esos ofrecimientos por parte del abogado Cadena. Luego de las preguntas de la Fiscalía se abrió el espacio para el cuestionario de la defensa, el cual encaminó el abogado Jaime Granados, defensor titular del exmandatario.

El jurista le preguntó a Romero si conocía para qué era reloj y cómo funcionaba, a lo que Romero contestó que no. “Nunca me dijeron que era para grabar, solo me dijeron que entregara ese reloj y ya”, señaló. También dijo que Deyanira Gómez nunca le explicó para que funcionaba el reloj; sin embargo, durante su declaración, la expareja de Monsalve dijo que sí le habría dicho al abogado cómo funcionaba el reloj espía, pues sería él quien tendría que explicárselo a Monsalve para poder utilizarlo.

Romero ratificó, entonces, que nunca vio ilegalidades entre los encuentros de Monsalve y Cadena, que nunca fue testigo de esos ofrecimientos (pregunta que volvió a formular Granados) y también negó que en esos encuentros haya estado presente Jaime Lombana, abogado suplente del también exsenador Uribe Vélez.

Al estrado Enrique Pardo Hasche

Uno de los testimonios más esperados durante este proceso era el de Enrique Pardo Hasche, un hombre condenado por haber secuestrado al suegro de expresidente Andrés Pastrana. Su nombre aparece en el expediente como uno de las personas que intentó presionar a Monsalve al interior de La Picota para que cambiara su testimonio y se retractara de haber vinculado al expresidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares. No obstante, en un corto interrogatorio, Pardo Hasche se limitó a decir: “Me reservo mi respuesta”.

Antes de iniciar su declaración, el testigo denunció que no estaba allí, en los juzgados de Paloquemao, por su propia voluntad, sino que fue llevado a la fuerza. “La semana pasada o la semana anterior, la Fiscalía me citó para darme una serie de instrucciones sobre cómo se realizaría la audiencia de hoy. Me dijeron más o menos qué tipo de preguntas me iban a hacer y más o menos qué respuestas debería dar. Había dos fiscales. Yo les pregunté qué sucedería si yo no asistía y me dijeron que sería traído a la fuerza. Esa es la razón por la cual estoy yo aquí hoy, no por mi voluntad”.

Ante este escenario reaccionó el abogado Granados: “Quiero dejar una constancia, pues me preocupa mucho lo que dijo el señor Pardo Hasche en el sentido de que había sido citado a una explicación sobre la audiencia de hoy, pero lo que ha afirmado es que le dijeron lo que tenía que responder, si eso fue así, de eso no se trata la preparación de un testimonio”. La Fiscalía también le respondió al testigo: “Jamás la Fiscalía ha realizado cómo debe y qué respuestas debe dar. Invito al aquí presente a que haga las denuncias correspondientes”.

Pardo Hasche señaló que, por recomendación de su abogado, iba a acceder a su derecho a guardar silencio y se negó a hablar tanto de su cercanía con Juan Guillermo Monsalve y Diego Cadena. También se reservó a hablar de si conoce o no al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él también está citado como testigo de la defensa. El juicio contra el exmandatario seguirá el próximo miércoles 5 de marzo a las 8:30 de la mañana con el llamado de dos familiares de Deyanira Gómez.

