Esto se sabe de la mamá e hija halladas muertas en su casa tras estar desaparecidas

Luz Elena Melan Gaviria, ama de casa de 55 años; Katherine González Melán, enfermera de 29 años. Foto: Facebook

Después de dos días sin conocer su paradero, el pasado 28 de marzo fueron halladas sin vida Luz Elena Melan Gaviria, ama de casa de 55 años, y su hija Katherine González Melán, enfermera de 29 años, en su hogar en Dosquebradas, Risaralda. Hasta ahora, la causa de muerte es desconocida y autoridades y familiares esperan el informe oficial de Medicina Legal.

Las autoridades descubrieron los cuerpos en la tarde de este Jueves Santo, en el domicilio donde vivían las mujeres, en el barrio La Floresta. Según la información que ha trascendido, estos se encontraron en avanzado estado de descomposición.

Bryan González Melán, hijo de Melan Gaviria, le narró a El Tiempo el desconcierto que vivió al percatarse de la ausencia de sus familiares el pasado martes 26 de marzo. “Mi abuela me habla, me dice que Katherine no aparece, ‘había quedado de venir por el niño, pero no aparece’, le timbro al celular y nada”, contó.

El miércoles, Gónzalez se acercó a la vivienda en La Floresta, donde los vecinos le indicaron que no las habían visto. El jueves, aun sin tener noticia sobre ellas, volvió al domicilio con un cerrajero y, al ingresar, encontró los cuerpos de su madre y hermana sobre las camas, en dos habitaciones separadas.

Hasta el momento, tanto se espera el dictamen de Medicina Legal para determinar la causa de las muertes y, si fuera necesario, iniciar una investigación.

