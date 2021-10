En los últimos días se creó una etiqueta en contra suya y llegó a primer lugar en tendencias en Venezuela en solo dos horas, #denizvendepatria, ¿sociedad y gobierno lo consideran a usted como un traidor o solo es una intención del régimen?

Es evidente que esto forma parte de una campaña orquestada. No es fortuita. Es una campaña en contra mía y Armandoinfo, pero más enfocados en mí como cara visible de nuestro portal periodístico. Esto ocurre obviamente por nuestras publicaciones de periodismo de investigación, pero fundamentalmente está asociada con el caso de Álex Saab. Esta campaña, si la memoria no me falla, comenzó en febrero y marzo de este año. Y fue muy revelador porque era ver a muchos operadores mediáticos que usa el Gobierno siempre para posicionar sus etiquetas. Medios que son a fines del chavismo, que no son necesariamente medios estatales pero que controla el chavismo.