Judicial
Esto es lo que se sabe, por ahora, de los ataques en Cali y Amalfi

Seis personas muertas en Cali (Valle del Cauca) y más de 60 heridos. Doce personas muertas en Amalfi (Antioquia) y ocho más heridas. El presidente Petro lo calificó como “un día de terror”. Entre tanto, las autoridades tienen bajo custodia a alias “Sebastián”, quien estaría detrás del atentado en la capital vallecaucana.

Redacción Judicial
22 de agosto de 2025 - 11:00 a. m.

El día arrancó con la noticia de que un dron había atacado a un helicóptero de la Policía. Luego se confirmó que había al menos seis muertos, entre miembros de la Policía y civiles que estaban en labores de erradicación de cultivos de coca en Amalfi (Antioquia). Después, hacia las tres de la tarde, la atención se trasladó a Cali, donde hubo dos explosiones muy cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en la capital del Valle. Otro hecho de terrorismo en una ciudad que, hace menos de dos meses, había sido el objetivo de tres ataques similares,...

Por Redacción Judicial

Berta Lucía Estrada(2263)Hace 24 minutos
Tanto Duque como Petro hicieron añicos el proceso de paz de Santos; con el agravante que Petro destruyó lo poco que dejó Duque. Su "paz total" es un estruendoso fracaso que ha sumido de nuevo a Colombia en un infierno bélico que le sirve al fascismo para regresar a La Casa de Nari. Petro es una hecatombe y no olvido que el gran infame es nuestra gran pesadilla.
ART RT(16144)Hace 27 minutos
Lo que sabe es que Petro es un desaste Total, y por su responsabilidad hay muerte.
