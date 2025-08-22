Esto es lo que se sabe, por ahora, de los ataques en Cali y Amalfi

El día arrancó con la noticia de que un dron había atacado a un helicóptero de la Policía. Luego se confirmó que había al menos seis muertos, entre miembros de la Policía y civiles que estaban en labores de erradicación de cultivos de coca en Amalfi (Antioquia). Después, hacia las tres de la tarde, la atención se trasladó a Cali, donde hubo dos explosiones muy cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en la capital del Valle. Otro hecho de terrorismo en una ciudad que, hace menos de dos meses, había sido el objetivo de tres ataques similares,...