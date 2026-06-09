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Estos son alias “Demonio”, “Wilmer” y “Angélica”, señalados del crimen de Cristian Herrera

Los dos hombres y la mujer fueron capturados en la tarde de este martes 9 de junio. Según las autoridades, estas tres personas serían el sicario y dos transportadores que habrían participado en el asesinato.

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Redacción Judicial
10 de junio de 2026 - 02:00 a. m.
Según las autoridades, los tres habrían participado en el asesinato del periodista el pasado 6 de junio.
Según las autoridades, los tres habrían participado en el asesinato del periodista el pasado 6 de junio.
Foto: Policía
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Tres personas fueron capturadas por su presunta participación en el asesinato del periodista Cristina Herrera el pasado 6 de junio en Cúcuta (Norte de Santander). Se trata de dos hombres y una mujer que, supuestamente, serían el sicario y dos personas señaladas de encargarse del transporte.

De acuerdo con la Policía, los capturados son alias “Demonio”, “Wilmer” y “Angélica”. La captura de estas personas fue realizada por funcionarios de la Policía Nacional y la Fiscalía, que venían haciendo labores de seguimiento, análisis de información, recolección de elementos materiales probatorios y verificación de registros audiovisuales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, alias “Demonio” sería el presunto autor material del homicidio. Este hombre, al parecer, está vinculado a homicidios y hurtos, y tendría vínculos delincuenciales con alias “Porras”, quien está privado de la libertad por ser líder del Grupo de Delincuencia Común Organizada conocido como Familia P.

Por su parte, alias “Wilmer” y “Angélica” habrían participado en la coordinación, apoyo y logística para planear y cometer el crimen. En las capturas fueron incautadas cuatro motocicletas, un taxi y tres celulares, que habrían sido utilizados en la planeación, seguimiento y materialización del homicidio.

Las capturas se materializaron tres días después del asesinato el pasado 6 de junio, cuando Herrera estaba en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, visitando a unos familiares, cuando fue abordado por sicarios que le dispararon en varias oportunidades. Aunque de inmediato fue llevado a un centro asistencial cercano, falleció en el trayecto por la gravedad de sus heridas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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