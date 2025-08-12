No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Estos son los hechos por los que la Corte Suprema va a condenar a Rodolfo Palomino

El general retirado de la Policía enfrenta un juicio por el delito de tráfico de influencias. La Sala de Primera Instancia le da las últimas pinceladas del fallo.

Redacción Judicial
12 de agosto de 2025 - 06:02 p. m.
Exdirector general de la Policía Nacional.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
El general en retiro de la Policía, Rodolfo Palomino, será declarado culpable del delito de tráfico de influencias por, supuestamente, haber frenado la captura del Luis Gonzalo Gallo, exintegrante de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, señalado de tener nexos con paramilitares y ayudarlos a despojar tierras en ese departamento. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia está terminando de pulir los detalles del fallo en el que se expondrán los argumentos que dan lugar a su culpabilidad.

Concretamente, lo que investigaba la Sala era la posible interferencia del exdirector de la Policía en la captura del empresario. Para 2014, la fiscal Sonia Lucero Velázquez ordenó la captura de Gallo por supuestamente haber participado en la compra de 105 predios en Córdoba que habrían sido despojados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Para la época, Palomino visitó a la fiscal para hacerle una “propuesta indecente” que fue grabada por Velázquez: “Es amigo personal de Pastrana, amigo personal del presidente del Banco Mundial, el doctor Moreno. Eso tendría una connotación no solamente muy grave. Esta persona, si en algún momento pudo haber invertido en estos predios, lo haría no con el propósito de despojar. No sé cómo vea usted esto”, dijo Palomino en esa conversación.

Ante la Corte Suprema, la fiscal rindió interrogatorio y aseguró que cuando Palomino le hizo la propuesta, ella inmediatamente la rechazó y le dijo que lo que le estaba diciendo era ilegal. Velázquez le dijo al alto tribunal que el entonces general le mencionó a su superior, el entonces fiscal general Eduardo Montealegre —actual ministro de Justicia— y al ministro de Defensa de la época, Juan Carlos Pinzón.

Estas menciones, dijo la fiscal, eran para presionar y buscar que se frenara la captura del empresario. La condena contra Palomino será leída públicamente el próximo jueves a las 2:00 p.m. por el magistrado Jorge Caldas, ponente del caso.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

