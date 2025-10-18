Estos son los militares que fueron seleccionados para el curso de ascenso en 2026 Foto: Archivo Particular

Las Fuerzas Militares, a través de la junta asesora de generales y almirantes, en cabeza del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya tiene la lista de los 20 militares seleccionados para el curso de ascenso en 2026.

Este total de uniformados integrarán el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) y el Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL). Según detallaron las Fuerzas Militares, la selección de los oficiales se realizó de la siguiente manera: 12 del Ejército Nacional, cinco de la Armada Nacional y tres de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“La selección de los oficiales que harán parte de estos cursos obedece a una decisión institucional de alto impacto que refleja no solo la trayectoria, el desempeño y las capacidades de los oficiales sino también los valores esenciales de la vocación militar: honor, disciplina, compromiso y servicio a la patria”, se lee en el comunicado de las Fuerzas Militares.

Para iniciar su formación, los oficiales estarán en la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, en Bogotá.

Así fue la selección de los uniformados

El Ejército Nacional seleccionó a 12 uniformados que fueron destacados por sus cualidades profesionales y militares. Entre ellos están:

Coronel Manuel Enrique Zafra Mejía.

Coronel Juan Gabriel Giraldo Castañeda.

Coronel Jorge Adrián Guerra Rivas.

Coronel Carlos Andrés Rodríguez Martínez.

Coronel Wilson Miguel Zarabanda Fuentes.

Coronel Carlos Arturo Hincapié Medina.

Coronel Douglas Saavedra Hernández.

Coronel Juan Fernando Carmona Cardona.

Coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa.

Desde la Armada Nacional, los seleccionados fueron:

Capitán de Navío Carlos Augusto Romero Balcucho.

Coronel de Infantería de Marina Jorge Ernesto Mejía Giraldo.

Capitán de Navío Edwin Germán Fierro Monje.

Capitán de Navío Jairo Eligio Orobio Sánchez.

Capitán de Navío Javier Augusto Bermúdez Echavarría.

Asimismo, desde la Fuerza Aérea se seleccionaron tres oficiales:

Coronel Javier Mauricio Londoño Parra.

Coronel Germán Augusto Varela Vallejo.

Coronel Howar Geovanny Cortés Atuesta.

Estos oficiales iniciarán el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) y el Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL), con una duración aproximada de 11 meses, en la Escuela Superior de Guerra, a partir del mes de enero de 2026.

