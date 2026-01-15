Estos son los nuevos cambios que tendrá la Policía para arrancar 2026. Foto: Policía Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nuevos cambios ocurrirán en la Policía. El Ministerio de Defensa ya expidió dos resoluciones en las que ordenó el cambio de cargo de 10 uniformados. Dentro del revolcón al interior de la institución, habrá movimiento en dependencias como la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la dirección de departamentos en distintas zonas del país.

De acuerdo con los documentos conocidos por El Espectador, las resoluciones 2875 y 2876 del 31 de diciembre de 2025, 10 coroneles dejarán sus actuales cargos y pasarán a otras dependencias dictadas por la cartera.

En la primera resolución, reza que el primero de los cambios es el del coronel Luis Carlos Romero Galvis, quien dejará la Dirección de Antinarcóticos y pasará a ser director de la Dirección de Incorporación de la institución. Asimismo, el coronel Jhon Ánderson Vargas Izao asumirá como comandante de la Dirección de Servicios Especiales de Tolima y que el coronel Edgar Bernardo Moreno Ossa será el nuevo comandante de la Policía La Sabana.

El segundo documento ordena siete cambios. El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán pasará del Departamento de Policía Antioquia a la Dirección de Servicios Especiales, como director. Posteriormente, se señala que el coronel Néstor Armando Pineda Castellanos dejará la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional y llegará a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía.

El tercero en cambiar de puesto será el coronel Hector Daniel García Acevedo, quien pasa de Dirección General de la Policía a la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Santander). Por su parte, el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán asumirá como comandante del Departamento de Policía de Antioquia.

De igual manera, el coronel Luis Roberto González Olmos pasará de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la institución a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Por el contrario, el coronel Juan Carlos Sierra Pineda dejará la Dirección de Investigación Criminal e Interpol para llegar a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Finalmente, el coronel Miguel Fernando Santoque Segura pasará de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental al Departamento de Policía de Cauca.

Según conoció este diario, aunque el director de la Policía, el general William Rincón, anunciará públicamente los cambios el próximo viernes 16 de enero, los uniformados ya fueron notificados de los traslados. Fuentes de la institución castrense sostienen que solo resta que se establezcan las fechas en las que se materializarán las decisiones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.