Estos son los perfiles de los disidentes que han caído en Venezuela

Estos son los perfiles de los disidentes que, al parecer, han caído en Venezuela

Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, Henry Castellanos, alias Romaña, Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte y Luciano Marín, alias Iván Márquez, tienen dos cosas en común: la primera es que se apartaron del proceso de paz que se pactó entre las extintas Farc y el Gobierno, en cabeza del entonces presidente Juan Manuel Santos, y la segunda, es que habría muerto en Venezuela por disputas del territorio para obtener las rentas criminales que deja el narcotráfico.

Las muertes en el territorio del régimen de Nicolás Maduro se vienen registrando desde mayo del año pasado cuando, según información de las autoridades y de las mismas disidencias, se confirmó que cayó Jesús Santrich. Un nuevo capítulo se cierne desde este sábado cuando se conoció que autoridades colombianas y venezolanas están corroborando que también se le habría dado muerte a Iván Márquez, máximo líder de la Segunda Marquetalia, el grupo disidente que se conformó con El Paisa, Romaña, Márquez y Santrich, entre otros, en agosto de 2019.

Aunque las autoridades colombianas tenían como objetivo militar a los exjefes guerrilleros, lo que es cierto es que ellos mismos, junto con otras fuentes, se han encargado de confirmar una a una la muerte de cada desertor del proceso de paz. El Paisa, Romaña, Santrich y Márquez, hacían parte de la Segunda Marquetalia mientras que Gentil Duarte, aunque disidente también, decidió hacer casa aparte y se convirtió en uno de los enemigos de la estructura liderada por Márquez.

Según información de inteligencia, es normal y común que entre los grupos disidentes existan riñas por el control del territorio que termina dejando muertos a sus integrantes, e incluso, líderes. Esa hipótesis no se aleja de lo que ha venido ocurriendo con los exjefes guerrilleros, que aunque tienen sus reductos en territorio colombiano decidieron reguardarse en Venezuela contando con poca suerte y encontrando la muerte.

Jesús Santrich

El excombatiente de las Farc que fue el primero en poner en jaque la implementación del proceso de paz, que estuvo preso por narcotráfico un año, sobre quien pesaba una orden de extradición, y quien finalmente logró posesionarse en el Congreso como un senador más, abandonó su esquema de seguridad y se resguardó en territorio venezolano donde encontró la muerte. El ministro de defensa, Diego Molano, en mayo del año pasado reportó su deceso tan solo cinco días después de que la Corte Suprema de Justicia diera el aval para su extradición a Estados Unidos.

El prontuario de Jesús Santrich, quien fue licenciado en educación de la Universidad del Atlántico, empezó en 1991, a sus 24 años, cuando se incorporó al Frente 19 de las Farc. Mientras hizo parte del grupo guerrillero perdió la visión por cuenta de una enfermedad que le detectaron a temprana edad. No obstante, eso no fue impedimento para que tocara las más altas esferas del grupo guerrillero. Desde 2006 se convirtió en miembro del Estado Mayor Central de las Farc, y fue uno de los jefes del Bloque Caribe de la que también hizo parte Iván Márquez.

También hizo parte del Frente 19 que delinquía en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María, la Serranía del Perijá, y su experticia criminal lo llevó a ser uno de los que negoció el fallido proceso de paz con el Gobierno de Andrés Pastrana. El disidente caído en territorio venezolano era conocido por ser el encargado de las comunicaciones y propaganda de la guerrilla a través de emisoras clandestinas a las que tenían acceso.

Santrich se convirtió en uno de los ideólogos más fuertes de la estructura por su cercanía al exjefe guerrillero Alfonso Cano e Iván Márquez. Para 2012, fue nombrado como uno de los negociadores en La Habana, Cuba, y aunque se comprometió a firmar la paz, sus nexos con carteles de droga mexicanos le pasaron factura y lo terminó devolviendo al mundo del crimen en el cual perdió la vida por cuenta de rencillas ilegales entre grupos al margen de la ley.

El Paisa

La suerte de Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa no fue distinta. También se conoció que en diciembre de 2021 murió en circunstancias similares a las de Santrich. Otro de los hombres más importantes de la Segunda Marquetalia y de confianza de Márquez abandonaba el barco. El Paisa habría sido asesinado en medio de una emboscada que se hizo en el vecino país. No obstante, esa información no fue corroborada por inteligencia militar, solamente el presidente Iván Duque se refirió al caso como que: “la información que hay es que ese hombre ya salió de circulación” sin revelar más detalles.

Velásquez fue uno de los que se adelantó a Santrich y Márquez en abandonar el proceso de paz. Nunca asistió a las citaciones que le hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Inicialmente, el trato fue directamente a través de su abogado, sin embargo, esto culminó cuando se declaró desertor oficial y volvió a las armas, aún sin tener nexos con los líderes de la Segunda Marquetalia, y sin siquiera estar creado el nuevo grupo disidente.

El Paisa es conocido por ser jefe de la Columna Teófilo Forero, una de las estructuras más violentas y radicales de la organización guerrillera. Aunque inicialmente se ganaba la vida siendo mesero en la costa atlántica, a sus 17 años, ingresó a las filas de las Farc. Hizo parte del Frente 1 y a los pocos años fue capturado por portar fusiles y morteros que iban a parar a una red de tráfico de armas. Una vez estuvo en libertad regresó a la guerrilla, y tras ganarse la confianza del Mono Jojoy, quedó al mando de la Teófilo Forero.

Esa columna fue conformada, inicialmente, como una unidad elite para salvaguardar al Secretariado de las Farc, por lo que fue el encargado de resguardar la región de San Vicente del Caguán y los Llanos de Yarí. Desde allí organizaba y materializaba secuestros extorsivos de políticos y comerciantes de la zona. Además, era el encargado de controlar el narcotráfico y crear una red de milicianos que llegaron hasta Bogotá a perpetrar el ataque contra el Club El Nogal donde perdieron la vida 36 personas y dejó lesionadas a 200 más.

Para 2014, cuando la guerrilla cruzaba negociaciones con el Gobierno Nacional, El Paisa fue incluido en la mesa de La Habana, pero ese acuerdo personal duró poco. Se alejó del proceso de incorporación a la vida social, y para agosto de 2019, reapareció en un video junto con Santrich, Romaña e Iván Márquez anunciando su rearme.

Romaña

En enero de este año, a través de un comunicado, las disidencias de las Farc confirmaron la muerte de Henry Castellanos, alias Romaña. Aunque las primeras noticias sobre su muerte llegaron el 17 de diciembre del año pasado, solo hasta iniciando este se pudo corroborar que su deceso obedeció a una confrontación con otras estructuras que también quieren obtener los dividendos que deja la comercialización de la droga.

“Yo voy a decir lo siguiente: que salgan de circulación esos símbolos del terrorismo, del mal, del narcotráfico, del reclutamiento de menores, de la siembra de minas antipersonales y (que son la) encarnación de hacerle conejo a la paz, y (que pretenden, además) nuevamente flagelar al país es una buena noticia. Esto demuestra que los bandidos no tienen madriguera”, dijo en su momento el presidente Iván Duque.

Romaña que falleció de 57 años fue miembro del Estado Mayor Conjunto de las Farc y se consolidó como jefe del Bloque Oriental, del Frente 53 y del Frente José Ansoateguí que delinquía en los departamentos de Meta y Cundinamarca. Llegó al grupo guerrillero en 1980 luego de que hizo parte de las milicias urbanas que se conformaron en esa época en Bogotá.

El también miembro de la Segunda Marquetalia era conocido como el cerebro de las denominadas “pescas milagrosas”, una estrategia de financiamiento de la guerrilla a través de secuestros en las vías que les dejó grandes dividendos. Romaña, además, fue conocido por participar de la Toma de Mitú, donde murieron 16 policías, hirieron a 38 y secuestraron a 50 más.

El exjefe guerrillero que contaba con más de 120 investigaciones en su contra, 51 de las cuales eran por casos de secuestro, también hizo parte del equipo de negociación que fue a La Habana, pero, así como El Paisa, partió camino hacia Tumaco, Nariño, donde empezó a liderar un grupo disidente. Para cuando Santrich y Márquez volvieron a las armas Romaña se unió y tres años después perdió la vida.

Gentil Duarte

En mayo pasado, así como ocurrió con Romaña, las disidencias de las Farc confirmaron la muerte de Miguel Botache, alias Gentil Duarte, reconocido y confeso disidente de las Farc que no solo se apartó del proceso de paz, sino también de sus compañeros de guerrilla. El excombatiente decidió abrir sucursal aparte para tener las rentas del narcotráfico en la zona central del país. Hizo aliados como “Jhon Mechas”, uno de los señalados de múltiples atentados en Cúcuta a la Brigada 30 del Ejército, e incluso, un ataque al helicóptero presidencial en el que viajaba Iván Duque con parte de la cúpula.

A diferencia de lo que se ha dicho sobre la muerte de los disidentes en territorio venezolano sobre disputas ilegales, las disidencias dijeron que la muerte de Gentil Duarte obedeció a una operación que realizaron las Fuerzas Militares colombianas. Las primeras hipótesis que rondaron fue que recibió un ataque con explosivos al campamento donde se encontraba en el estado de Zulia en Venezuela.

Gentil Duarte que completó 41 años en el mundo del crimen fue jefe del extinto Bloque Oriental de las Farc y, como disidente, era punta de lanza del Comando Coordinador de Occidente. Las autoridades llegaron a ofrecer $4.000 millones por información que condujera a su captura. Entre 2012 y 2016 integró el equipo negociador de las Farc, pero fue el primero en declinar la participación.

Botache Santillana, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), era el líder de una de las dos líneas de mando de las disidencias de las Farc a nivel nacional, que tienen presencia en 138 municipios en el país. Alias Gentil Duarte tenía como principal sede de operaciones Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Guaviare y Valle del Cauca. Allí, su personal se disputa el control territorial y las economías ilegales con el Eln, el Epl e, incluso, busca detener el crecimiento de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.

