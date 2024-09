Estos son los principios de la Fiscalía para intervenir en una protesta social

Protesta social en mayo 19, 2021. / AFP / Luis ROBAYO Foto: AFP - LUIS ROBAYO

La Directiva 001 presentada por la Fiscalía General de la Nación, es un documento de 25 páginas que reúne las directrices que deberán tener en cuenta los funcionarios de la entidad a la hora de intervenir en casos que se presenten en una protesta social en el territorio colombiano.

Inicia con el concepto de “Protesta Social”, en donde se delimita los principios y fundamentos que rigen en el país para proteger el derecho a la protesta pacífica.

Continúa la Directiva con la aclaración de que en Colombia, las protestas sociales pacíficas gozan de protección constitucional, es decir, ningún ciudadano puede ser objeto de persecución o sanción penal. Sin embargo, la Fiscalía puede regirse por el artículo 37 de la Constitución Política de 1991, que establece las restricciones a la protestas acorde a los intereses en la seguridad nacional y la protección a la salud o la moral pública y los derechos y libertades de los demás.

La Fiscalía avaló que la conglomeración de personas en espacio público no es objeto de persecución por el derecho penal, tampoco las acciones de naturaleza disruptiva porque, según lo especificó el ente investigador nacional, la Corte Constitucional ha reconocido que la protesta “conlleva necesariamente a alguna forma de alteración al orden público” y que por tal motivo, son escenarios que no serán objeto de criminalización. Asimismo,no se considerará amenaza la quema de banderas, expresiones verbales, metafóricas y simbólicas. En este tercer lineamiento, la Fiscalía dice que deberán ponderar las acciones de mínima lesividad como las marcas en las fachadas de los edificios con tintas o frases.

La cuarta directriz afirma que todo acto que tenga características de un delito no se verá amparado por la protección de protesta social, lo que implica que sí se podrá tomar acciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación. A lo anterior, el siguiente lineamiento especifica que si un ciudadano hizo parte de una protesta social no se podrá estigmatizar ni puede ser objeto de prejuicios y discriminación por los hechos que en dicha protesta ocurran y, enfatizan en que no podrán derivar responsabilidades a quienes convoquen las protestas sociales.

En el documento se delimitan varios factores que los colombianos deberían leer antes de ser partícipes de una protesta social, sin embargo, la mayoría de las 31 directrices apuntan a que se protegería la comunidad bajo todos los artículos de la Constitución Política de Colombia. Por ejemplo, se debería entender cómo la Fiscalía tipifica los actos delictivos dentro de una protesta social, si un manifestante le falta al respeto a la autoridad puede o no ser privado de libertad, acciones violentas o que atenten al peligro común y otros eventos que deberán los funcionarios de la Fiscalía regirse de dicho documento.

