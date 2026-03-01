Publicidad

Estos son los testimonios de víctimas que denunciaron presunta estafa del “coach” Leonardo

Lonardo Ramírez González proponía un atractivo negocio digital con ganancias en dólares, supuestamente respaldado por el hermano menor del multimillonario Elon Musk. El Espectador recopiló los testimonios de más de una decena de personas que consideran haber sido víctimas de una estafa piramidal por parte del “coach”.

Redacción Judicial
02 de marzo de 2026 - 01:05 a. m.
Leonardo Ramírez es un ingeniero payanés de 38 años que enfrenta 11 investigaciones penales en la Fiscalía.
Foto: Archivo particular

Intentos de suicidio, herencias y pensiones perdidas, ahorros de toda una vida sin saber su paradero y familias rotas es el saldo que dejó lo que se vendió como un atractivo negocio de publicidad digital con rentabilidades en dólares, supuestamente respaldado por Kimbal Musk, hermano de Elon Musk. La promesa de un retorno del 20 % en 35 días, a través de un algoritmo de inteligencia artificial, terminó —afirman los testimonios de 15 personas, entrevistadas por El Espectador— en deudas, ruina económica y 11 denuncias ante la Fiscalía...

Por Redacción Judicial

