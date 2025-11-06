“Estoy muy arrepentida, pero no de haberme fugado”, excongresista Aida Merlano

Llegada de Aida Merlano Rebolledo, después de ser deportada por el gobierno venezolano hacia Colombia Foto: El Espectador - José Vargas

La excongresista Aida Merlano Rebolledo reapareció en una audiencia virtual llevada a cabo este jueves, en la que la Fiscalía presentó el preacuerdo que adelanta con ella, por el caso en el que se le juzga por su fuga en 2019 de un consultorio odontológico de Bogotá. Según expresó la política, se arrepiente “de haber cometido los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad", más no de haber escapado.

Desde el cantón militar en Atlántico donde permanece recluida, Aida Merlano aseguró: “yo sé que cometí un error, nunca lo he desconocido. Y tampoco pretendo no responder por ese error que cometí, tengo aproximadamente tres años de estar en este lugar, siete años de estar privada de la libertad; y tres años que pasé en Venezuela bajo unas condiciones deplorables de privación de la libertad, donde estuve sometida a cosas terribles”.

A pesar de eso, dice ella, es “triste ver cómo los órganos de control, las entidades judiciales, en este caso el Ministerio Público, ha tenido esa voluntad de castigarme moralmente, políticamente, lo que ellos creen conveniente que debo pagar”. Manifestó además que “el tiempo no va a hacer que yo resarza el daño que hice, sino mi consciencia y saber que lo que hice no fue lo correcto. El tiempo que he estado privada de la libertad no lo he tomado como un castigo, porque he avanzado como persona, profesional, como familia”.

En medio de la audiencia, la excongresista, condenada por delitos electorales en el Atlántico durante su campaña al Congreso en 2014, aseguró estar muy arrepentida "no de haberme fugado, porque no me arrepiento de eso, me arrepiento de haber cometido errores entre esos los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez, y he aprendido, he mejorado y creo que debí caer presa para corregir muchas cosas que eran necesarias en mi vida”.

Tras la intervención de las partes en la audiencia, la jueza citó para el próximo 5 de diciembre a la audiencia en la que se conocerá si se legaliza o rechaza el preacuerdo con Aida Merlano. También se conocería el monto de la pena por su fuga, después de que varios guardias del Inpec la trasladaron desde la cárcel el Buen Pastor a un centro médico en el norte de Bogotá para cumplir una cita odontológica de un diseño de sonrisa que se estaba realizando. Una fue atendida, se lanzó de un segundo piso por la ventana a través de una cuerda roja que daba a una calle principal. Cayó al andén, se subió a una moto y huyó a Venezuela, donde estuvo detenida por cerca de tres años, hasta marzo de 2023, cuando fue enviada de vuelta a Colombia.

