“Estoy muy tranquilo”: Ricardo Roa

Ricardo Roa asumió la gerencia nacional de la campaña el 22 de enero de 2022. Foto: Gustavo torrijos

¿Cómo se dio el nombramiento de Néstor Ferney Pérez como gerente de Trecsa en el año 2015?

Este proceso de selección estándar fue adelantado por el área de Recursos Humanos del GEB. La selección se hizo a través de un cazatalentos especializado en la búsqueda de ejecutivos, que analizó la experiencia laboral, el cumplimiento de los requisitos y el perfil para la contratación del candidato. La designación la hizo el Consejo de Administración de Trecsa. Antes de este proceso no conocía al señor Pérez.

(En contexto: El episodio que empaña al más firme candidato a la presidencia de Ecopetrol)

¿Por qué cuando la auditoría descubrió las irregularidades cometidas por el señor Pérez no se le dio traslado a la Fiscalía de estos graves hallazgos?

Se conocieron algunos de los hechos mediante una denuncia anónima que se puso en conocimiento de la auditoría interna, que asumió la investigación por instrucciones directas mías. Recibido el informe se procedió con la citación de un Consejo de Administración extraordinario, el cual analizó la situación, escuchó las explicaciones del señor Perez, quien presentó renuncia a su cargo, la cual fue aceptada. Al término del consejo di instrucciones al área jurídica para que adelantara una investigación detallada de cara a adelantar posibles acciones en contra del señor Pérez.

Como presidente de la junta directiva, ¿qué directrices impartió para recuperar los dineros que malversó el señor Néstor Ferney Pérez? ¿Se le obligó a devolver el dinero que malgastó? ¿Se llegó a algún tipo de acuerdo para su salida?

No se llegó a ningún tipo de acuerdo con el señor Pérez para su salida. En dicha sesión, el Consejo de Administración ordenó las siguientes acciones: 1) Descontar de la liquidación del señor Pérez todos los gastos en que incurrió de manera indebida en el uso abusivo de los recursos de la empresa Trecsa. 2) Deshacer aquellas decisiones relacionadas con los incrementos salariales no autorizados por el Consejo de Administración y dar por terminado el contrato de leasing con el que se habían adquirido para los ejecutivos de la compañía vehículos de alta gama, y 3) Ordenar al área jurídica de la sociedad investigar estos hechos para determinar si hubiera lugar a una denuncia ante las instancias judiciales correspondientes.

¿Por qué en el acta de la junta directiva que usted presidía en Trecsa, en la que se le aceptó la renuncia al señor Pérez, se le agradece por sus servicios prestados?

No tengo conocimiento de que exista ningún acta en que se haya agradecido al señor Pérez por sus servicios. Supe recientemente de una certificación firmada por el gerente jurídico de Trecsa en donde consta un agradecimiento que no comparto y que desconozco por qué razón aparece en ese documento.

¿Por qué no denunció estos hechos en la Fiscalía a pesar de que claramente constituían delitos? La denuncia por la cual terminó condenado el señor Pérez la interpuso la administración de Astrid Álvarez, su sucesora, el 2 de marzo de 2016, cuando usted ya había salido de la compañía.

Como ya lo señalé, yo lo que hice fue ordenar al área jurídica investigar la situación para determinar si hubiera lugar a una denuncia. Entiendo que esta investigación pudo servir de base a las denuncias que luego se presentaron y condujeron a la condena del señor Pérez.

¿Usted hizo un viaje a Indianápolis (Estados Unidos) en el que coincidió con el señor Néstor Ferney Pérez cuando él era todavía gerente de Trecsa? ¿Cuál fue el motivo de ese viaje? ¿Quién los invitó?

Sí, viajé a USA a ver la carrera de Juan Pablo Montoya. Lo hice con mis recursos y en mi tiempo privado. Fui invitado al palco del padre de otro de los corredores, en donde sí estaba el señor Pérez, quien trabajaba para Trecsa. Esto fue en mayo de 2015, antes de que se conociera nada de sus reprochables actos.

¿Usted era o es amigo del señor Néstor Pérez? ¿Todavía tienen contacto? ¿Sabe usted que el señor fue condenado por la justicia colombiana?

Nunca fui amigo del señor Pérez. La última vez que lo vi fue cuando le aceptamos su renuncia. Claro que sé que lo condenaron, ese señor confesó y aceptó los cargos en su contra.

Usted fue investigado por la Fiscalía por estos hechos. ¿Cuál es su situación jurídica con respecto a este caso?

A mí me llamaron de la Fiscalía en esa investigación para aclarar los hechos y por supuesto no encontraron ninguna participación ni responsabilidad mía en los mismos. Sí acudí a la Fiscalía en mi calidad de presidente de la junta directiva de Trecsa en el momento de los hechos. Me escucharon y no me vincularon al proceso.

Usted, según afirman fuentes muy informadas, será el próximo presidente de Ecopetrol. ¿Cree que podría afectar su designación la investigación que adelanta hoy el Consejo Nacional Electoral por la presunta violación de topes en la reciente campaña presidencial y este episodio de Trecsa en Guatemala? ¿Se siente tranquilo en ambos frentes?

El CNE no ha abierto ninguna investigación en contra de la campaña ni contra la persona de Ricardo Roa. El auto de apertura de investigación preliminar requiere, entre otras cosas, a la Registraduría Nacional para hacer llegar los formularios de registros e inscripción del candidato a la campaña y al fondo de financiación de campañas del CNE, los formularios de ingresos y gastos de la campaña a partir de los cuales auditó las cuentas. Sí llama la atención que en el marco del proceso de búsqueda de Ecopetrol se estén reviviendo hechos como el de Trecsa, ya resueltos por la justicia hace más de 6 años con el claro propósito de enlodar mi buen nombre, reputación y trayectoria profesional. Yo estoy muy tranquilo, siempre lo he estado. Confío en el buen juicio y rigor del proceso de selección para Ecopetrol y que de allí se obtenga el mejor resultado para la empresa y para el país.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.