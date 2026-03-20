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Estudio sin acreditar y experiencia insuficiente: las razones de la salida de Cielo Rusinque

Un título de posgrado sin validación en Colombia, estudios con poca relación con el cargo de superintendente y experiencia profesional insuficiente para dirigir el órgano de control de las empresas en Colombia. Esas son las tres razones por las que el Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de Cielo Rusinque como cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estos son los detalles del fallo en contra de la exfuncionaria, cercana al presidente Petro.

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Paulina Mesa Loaiza y Gustavo Montes Arias
20 de marzo de 2026 - 06:18 p. m.
El Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de Cielo Rusinque en la Superintendencia de Industria y Comercio, cargo en el que estuvo durante poco más de dos años.
El Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de Cielo Rusinque en la Superintendencia de Industria y Comercio, cargo en el que estuvo durante poco más de dos años.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una movida del gobierno del presidente Gustavo Petro para cambiar las reglas de elección del superintendente de Industria y Comercio no fue suficiente para que el Consejo de Estado evitara tumbar el nombramiento de Cielo Rusinque en ese cargo. El alto tribunal resolvió en la noche del pasado 19 de marzo una demanda con la que ordenó declarar nula la elección del 2 de febrero del 2024, que llevó a ese cargo a la ahora exfuncionaria.

La decisión está relacionada con cuatro demandas de nulidad que llegaron al Consejo de Estado en marzo de 2024,...

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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Luis eduardo ospina velez(07417)Hace 15 minutos
Que dijo el consejo de estado cuando un aspirante a bachiller ocupo la presidencia del senado en el año 2018?
simovid tuta rodriguez(61540)Hace 25 minutos
El llorón...y los llorones manipulando los organismos de control y las altas cortes.contra el gobierno del cambio.....porque les duele tanto que avanzamos...duela le a quien le duela seguiremos avanzando.... todo el odio que respiran los del uberrimo....ladran los perros señal que cabalgamos y al que no está de acuerdo con sus políticas de odió y desaparición lo silencian....6402 falsos positivos...
Guillermo(n5sqs)Hace 50 minutos
Hecha la ley hecha la trampa. Ya Petro sacó hace 5 días otro decreto bajando los requisitos para su Cielito entre nuevamente a la nómina estatal. Que vergüenza de presidente por el cual votamos en 2022. Resultó igual o peor de corrupto que lo que tanto critica. Igual que sus antecesores dedicado a favorecer a su rosquita de aúlicos ignorantes genuflexos.
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