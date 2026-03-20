Estudio sin acreditar y experiencia insuficiente: las razones de la salida de Cielo Rusinque

El Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de Cielo Rusinque en la Superintendencia de Industria y Comercio, cargo en el que estuvo durante poco más de dos años. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una movida del gobierno del presidente Gustavo Petro para cambiar las reglas de elección del superintendente de Industria y Comercio no fue suficiente para que el Consejo de Estado evitara tumbar el nombramiento de Cielo Rusinque en ese cargo. El alto tribunal resolvió en la noche del pasado 19 de marzo una demanda con la que ordenó declarar nula la elección del 2 de febrero del 2024, que llevó a ese cargo a la ahora exfuncionaria.

La decisión está relacionada con cuatro demandas de nulidad que llegaron al Consejo de Estado en marzo de 2024,...