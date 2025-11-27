Logo El Espectador
Judicial
Eutanasia en Colombia: Una nueva ruta para pacientes con discapacidad que buscan morir dignamente

La Corte Constitucional estableció que personas en situación de discapacidad que no puedan comunicar su intención de acceder al derecho de morir dignamente, podrán acceder a él si, en algún momento, comunicaron y dejaron constancias de su voluntad.

Jhordan C. Rodríguez
27 de noviembre de 2025 - 11:59 p. m.
La Corte Constitucional revisó el caso de un hombre que no podía comunicarse por su enfermedad, pero que, en el pasado, le había expresado a su familia su voluntad.
Foto: Jonathan Bejarano

Raul*, un hombre de 50 años, con esposa e hijos, murió en silencio absoluto y postrado en una cama en Ibagué (Tolima), esperando que un comité médico, que sabía que tenía una “enfermedad con efectos irreversibles”, aprobara su eutanasia. Durante su vida, y al inicio de su enfermedad, siempre fue claro en una cosa: no quería llegar a depender de nadie y, si así ocurría, prefería morir con dignidad. Aunque sus médicos no hicieron lo suficiente para cumplir su voluntad, la Corte Constitucional tomó su caso y, con él, trazó una ruta para los...

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
