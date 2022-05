Eutanasia: rostros de una lucha que cumple 25 años

Víctor Escobar fue un paciente histórico de la eutanasia en Colombia. Fue el primer hombre en el país y en Latinoamérica en acceder al proceso sin padecer un pronóstico de muerte próxima.

Luchas como las de Víctor no habrían sido posible sin la voz activa de guerreros como don Ovidio González, padre del caricaturista Julio Cesar Matador, primero en batallar por su muerte. Ovidio González dejó un legado que muchos que quieren acceder a la eutanasia no olvidarán. Su aliento se apagó el 3 de julio de 2015, a las 9:32 a.m., pero su legado continúa.

Desde entonces, un total de 257 colombianos han accedido a la eutanasia. Hasta ahora, el año con mayor número de procedimientos ha sido 2021 con 92. Han sido 118 mujeres, 138 hombres y una persona trans.