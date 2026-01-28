Excónsul Luis Acosta Ossio es imputado por presunto intento de soborno en caso Unimetro

Luis Fernando Acosta Osio, excónsul de Polonia, es el actual presidente del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Luis Fernando Acosta Osio, excónsul de Polonia y actual presidente del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, fue imputado por su presunta participación en un intento de soborno a un juez para favorecer sus intereses y mantener el control de la institución universitaria. La imputación se realizó en contumacia, es decir, sin estar presente el imputado, al considerar que Acosta Osio evitó de manera reiterada comparecer ante las autoridades.

Según la investigación, el supuesto soborno al funcionario judicial se habría hecho por intermedio del entonces senador Eduardo Pulgar, pieza central del expediente, quien, tras aceptar cargos, fue condenado en 2021 y actualmente se encuentra en libertad condicional por orden de la Corte Suprema de Justicia. Para la Fiscalía, Pulgar cumplió un rol clave dentro del entramado que buscaba incidir indebidamente en decisiones judiciales.

De acuerdo con el ente acusador, la finalidad de esa intervención era asegurar decisiones que permitieran a Acosta Osio conservar el control de la Universidad Metropolitana y de su hospital universitario, en medio de una disputa interna por el poder administrativo de la institución.

Durante una audiencia reciente, la juez del caso, Luz Adriana Flórez Rodríguez, imputó a Acosta Osio como determinador de los presuntos delitos de cohecho (soborno) y tráfico de influencias, y accedió a la solicitud de la Fiscalía de declararlo en contumacia. La juez advirtió la existencia de maniobras dilatorias que, durante años, impidieron el avance normal del proceso penal.

El expediente estuvo marcado por ocho cambios de fiscales y solo logró destrabarse tras una acción de tutela que obligó a la Fiscalía General de la Nación a adoptar una decisión de fondo, ante el riesgo de prescripción del caso. Dicha tutela fue resuelta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.

Uno de los aspectos que generó mayor controversia en el proceso fue la presentación reiterada de incapacidades médicas por parte de la defensa del imputado, utilizadas para justificar su inasistencia a diligencias clave. Por estas irregularidades, la Fiscalía abrió investigaciones contra médicos y clínicas que habrían expedido dichas incapacidades, por la posible comisión del delito de fraude procesal.

Las víctimas del caso destacan que, pese a la gravedad de los hechos, que involucran a un directivo universitario imputado por corrupción, el Ministerio de Educación no ha adoptado medidas administrativas frente a la situación. La ausencia de decisiones ha permitido que Acosta Osio continúe ejerciendo el control de la Universidad Metropolitana, aun con las acusaciones en su contra.

Durante la audiencia de imputación, la juez Flórez Rodríguez precisó que “en calidad de presunto determinado responsable de la conducta punible de tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con hecho por dar ofrecer en calidad de determinado con circunstancias de menor y mayor punibilidad. A partir de este momento, Luis Fernando Acosta Osso se vincula formalmente a la investigación”.

Por su parte, el Juzgado 41 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá también se refirió a la declaración de contumacia contra el actual presidente del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana. El despacho concluyó que las incapacidades médicas presentadas tenían inconsistencias y que “la reiterada inasistencia del indiciado, pese a los múltiples aplazamientos y garantías otorgadas desde 2024, evidencia una conducta dilatoria que ha impedido la realización de la audiencia de imputación durante más de dos años”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.