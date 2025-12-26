Exdirector de Fiscalía en Atlántico fue imputado por supuesto fraude procesal

Se trata de William Fernando Orlando Jaiquel, quien al parecer habría usado información falsa que su cargo no quedara expuesto en concursos. Foto: Óscar Pérez

El exdirector de la Seccional Atlántico de la Fiscalía fue imputado porque, al parecer, habría usado información falsa para evitar que su cargo quedara expuesto en concursos de méritos. De acuerdo con el ente investigador entregó datos que no correspondían con su vida real.

La Fiscalía le imputó a William Fernando Orlando Jaiquel el delito de fraude procesal por, presuntamente, engañar a la entidad con una falsa condición para que su cargo fuera excluido de los puestos ofertados en el concurso de méritos en 2024.

El ente investigador lo señala de “utilizar de manera indebida una acción afirmativa y acreditar ser padre cabeza de familia, a través de una declaración jurada”. Esa acción habría sido para que “el ID de su empleo como fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado no entrara en la convocatoria pública”.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia expuso que “el entonces director seccional no era padre de familia y habría presentado información contraria a la realidad para hacer incurrir en error a los servidores del área administrativa de la Fiscalía”. Con esa información falsa, los administrativos finalmente excluyeron su cargo del concurso de méritos.

Por eso, dice la Fiscalía, que Orlando Jaquiel obtuvo un beneficio indebido. El ente investigador señaló que los hechos eran más graves por tratarse de un funcionario judicial, con amplia experiencia y la posición de dirección y confianza que ocupaba al momento de los hechos. Sin embargo, el exdirector de la Sección Atlántico no aceptó los cargos.

