Exdirector de la DNI se reunió con abogado de “Papá Pitufo” para ofrecerle beneficios

Jorge Lemus habló con el abogado del llamado "Zar del contrabando". Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus, se reunió en varias ocasiones con el abogado de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”. Se conocieron audios que prueban las reuniones, así como los ofrecimientos de beneficios que le hizo Lemus al llamado “Zar del contrabando” para que se entregara a las autoridades colombianas. El abogado de Marín aseguró que su cliente tiene información tan sensible que acabaría con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol publicó los audios en los que se escucha a Lemus hablar con el abogado Luis Felipe Ramírez, defensor de “Papá Pitufo”. En ellos, se exponen los contactos clandestinos entre funcionarios y personas cercanas a la Casa de Nariño con el contrabandista. Uno de los encuentros se dio como consecuencia de las declaraciones de Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), durante el consejo de ministros llevado a cabo el 4 de febrero del año pasado. Ese día Rodríguez aseguró que la campaña de Gustavo Petro intentó ser infiltrada por los dineros de alias Papá Pitufo: “A la campaña intentaron penetrar con recursos de ese sector (...) intentaron meter una plata y la logramos frenar (...)”.

Tras ese consejo, el abogado de Marín Buitrago le dijo a Lemus que a “Papá Pitufo” le sorprendieron las revelaciones del director de la UNP. “Al otro día volvió y me dijo (‘Pitufo’): “A este man qué le pasó (a Augusto Rodríguez)”, dijo el abogado del “Zar del contrabando” en la conversación con el entonces director de la DNI. “Pitufo”, según le dijo el abogado a Lemus, dijo: “¿Qué es esto por Dios?. Miren en la que me pusieron, miren la que acaban de hacer ellos mismos. Yo no les quise hablar de la oposición por... precisamente para yo evitar, para uno no estar en esto. Y mire: Solitos ellos. Dentro de todas estas situaciones, pero la verdad es que la intención nunca ha sido en contra del Gobierno".

En los audios también se escucha al abogado de “Papá Pitufo” manifestar que su defendido se ha abstenido de dar información que, supuestamente, tiene sobre el circulo cercano al presidente Petro. “Hay situaciones que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”, dice el abogado a Lemus. Asimismo, el abogado asegura que ha habido emisarios que supuestamente vienen del gobierno. De hecho, asegura que ha sido el Ejecutivo el que ha coordinado las reuniones con él.

“Entonces, preciso me llama (Diego Marín) y me dice: ‘Vea, que es una cita, que tal cosa’. Me dijo: ‘Pues hermano, pues vaya’. Yo le dije a este man: ‘Yo voy con una condición’. Porque es que a mí nadie me garantiza quién es en realidad delegado o no del señor presidente. Y yo con todo respeto se lo digo, doctor (Lemus). Yo sé que ese señor es amigo, yo sé que sí, yo qué tal... pero vuelvo y le digo, acá estamos en un tema que se ha dejado correr mucha agua y se ha perdido la confianza. Y vuelvo y le digo: ‘Aquí estoy por mandato pero pues soy oídos. No sé cuál es la intención“, dijo el abogado al entonces director de la DNI.

Los supuestos emisarios del gobierno mencionados por el abogado son Ramón Devesa, un catalán que supuestamente le habría exigido a Augusto Rodríguez COP 500 millones por devolverle un video con el que se demostraría la supuesta devolución del dinero que “Papá Pitufo” habría intentado meter a la campaña presidencial.

El segundo fue Isaac Beltrán, un exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), quien admitió públicamente haber asistido a una reunión con el “Zar del contrabando” en España en abril de 2024. Según dijo en aquel momento Beltrán, lo hizo por delegación del exdirector de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, y del presidente de la república Gustavo Petro. “Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República, que además es una función de él, el señor presidente puede autorizar esta clase de funciones”, explicó en ese entonces.

El tercer supuesto emisario del gobierno habría sido el propio Augusto Rodríguez. En una grabación se escucha al abogado explicar cómo ese contacto se habría hecho a través de Gloria Arias, una ex fiscal que ahora trabaja como defensora de “Papá Pitufo”. “Cuando me llaman y me dicen: ‘Que supuestamente hay una razón de parte de una señora Gloria’. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, yo conozco quién es Gloria. Claro, es una abogada que tiene el tiene el señor también. Y también sé que esa doctora es amiga de Augusto”, dijo el abogado a Lemus.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.