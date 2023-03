Denuncian que Nicolás Petro se quedó con polémicos pagos para la campaña de 2022

Gustavo Petro y su hijo mayor Nicolás. Foto: Óscar Pérez

Luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera investigar a su hermano Juan Fernando Petro y su hijo Nicolás Petro, se conoció una explosiva declaración de una antigua integrante de la familia presidencial. Se trata de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, quien le contó a la revista Semana que su exesposo le recibió $600 millones al condenado contrabandista y narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el Hombre Marlboro. También la mujer señaló que recibió dineros del polémico empresario el Turco Hilsaca, quien ha sido señalado de tener nexos con el paramilitarismo, pero que judicialmente aún no han sido comprobados.

Vásquez señaló en la Revista Semana que Nicolás Petro recibió “dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor (Samuel) Santander López Sierra (alias el Hombre Marlboro). Estuvo extraditado 20 años (condenado por narcotráfico y conspiración). Eso lo sabe todo el mundo y ahora aspira a la Alcaldía, si no estoy mal, de Maicao (La Guajira). Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”.

Durante la extensa entrevista la denunciante entregó detalles de cómo se dieron los pagos. Además, insistió que los dineros nunca entraron a la campaña y que el presidente no supo nada de lo que hoy cuenta. Ella dice que el pasado 1° de febrero y durante dos horas le contó al presidente sobre las supuestas andanzas de su hijo. “(El presidente) estaba preocupado y decepcionado también porque no tenía ni idea de eso. Que Nicolás se iba a meter en problemas y que por ende él terminaba también metido en problemas por el hijo. Es el hijo. Pero le dije: todo esto, siempre lo he dicho, fue a espaldas del presidente. El presidente no tenía ni idea de esto.”

En un comunicado público, Nicolás Petro aseguró que nunca ha estado vinculado al proceso de paz total, “ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña electoral”. Negó haberse reunido o recibido “ningún tipo de favor” de personajes cuestionables. Y le reiteró a la Fiscalía el pedido que hizo su padre, el presidente Petro, de que lo investiguen por estos hechos. Frente a las acusaciones de su exnovia, Nicolás Petro dijo que no conoce a Santa López Sierra ni al “Turco Hilsaca”. Señaló que jamás ha tenido tratos con estos hombres y que no recibió apoyo de ellos ni directa, ni indirectamente.

Esclarecimiento a la opinión pública y medios de comunicación. pic.twitter.com/KZScxWWWk0 — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) March 2, 2023

