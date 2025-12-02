Logo El Espectador
Exfarc reconocen crímenes ante la JEP por primera vez en macrocaso territorial de Valle y Cauca

Nueve exintegrantes de las antiguas Farc asumieron por primera vez su responsabilidad en delitos cometidos en contra de más de 180.000 personas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, entre 1993 y 2016, en el marco del caso 05 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las víctimas pidieron que no solo “reconozcan púbicamente y sin eufemismos” los crímenes cometidos, sino que se comprometan con la verdad plena y la reparación.

Gustavo Montes Arias
03 de diciembre de 2025 - 02:00 a. m.
Son nueve los exintegrantes de las antiguas Farc imputados como máximos responsables de graves crímenes en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Foto: JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó este martes una audiencia, no solo histórica en el avance del esclarecimiento de los hechos que investiga esta instancia judicial, sino también simbólica. Por primera vez desde su creación, comparecientes de las Farc reconocieron su responsabilidad en uno de los macrocasos territoriales que arrancó a investigar hace nueve años.

Se trata del expediente que busca justicia, verdad y reparación para miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional...

