Exfiscal Ana Catalina Noguera aceptó cargos por corrupción

Ana Catalina Noguera fiscal en la administración de Néstor Humberto Martínez. Ahora es investigada en el caso Perla Negra. Foto: Fiscalía

La exfiscal de confianza de Néstor Humberto Martínez, Ana Catalina Noguera, aceptó que cometió delitos de corrupción mientras estuvo en altos cargos en el búnker de la Fiscalía. Lo hizo, después de que la Fiscalía le imputara los cargos de fraude procesal, violación ilícita de comunicación y violación de datos personales. La exfiscal, al aceptar los cargos, recibirá una rebaja del 50% de su pena, según lo aclaró el fiscal del caso, Mario Burgos.

En audiencia de imputación de cargos este martes 14 de febrero, ante el juzgado 27 de garantías de Cali, la Fiscalía presentó las pruebas que tiene en contra de la exdelegada para las Finanzas Criminales y exdirectora de Extinción de Dominio, Ana Catalina Noguera Toro. Junto a Carlos Ramón Zapata y John Freddy Redondo, el ente investigador indicó que la hija del exrector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, presuntamente extorsionaba a personas que tenían líos legales para que no fueran extraditadas a Estados Unidos. Los delitos que se le imputaron fueron violación ilícita de comunicaciones, violación de datos personales y fraude procesal.

Junto a otros servidores públicos, cuyas identidades no se han revelado, conformaron una red criminal que, según la Fiscalía, se dedicaba a buscar personas con casos judiciales inconclusos, entre ellos narcotraficantes, con el objetivo de pedirles sumas de dinero, a cambio de solucionarles su situación judicial, prometiéndoles no capturarlos o no hacerlos extraditar hacia los Estados Unidos. Ana Catalina Noguera se suma a la lista de, hasta ahora, tres implicados que aceptaron los delitos que, supuestamente, cometieron.

Ana Catalina Noguera es ahora el foco de la investigación penal en la que otros de los cómplices ya habían aceptado cargos. Entre ellos, se encuentra Carlos Ramón Zapata o Carlos Esteban Peña, más conocido como alias El Médico o Anestesia, quién actualmente encuentra en prisión domiciliaria en Sabaneta, (Antioquia), y aceptó cargos por extorsión y falsedades que él mismo cometió. Además de los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicación, violación ilícita de datos personales y fraude procesal.

En la evidencia, presentada por el ente acusador, reposan varias fotografías de reuniones realizadas por Ana Catalina Noguera, apartada de sus funciones y de su cargo. La que más llamó la atención de la Fiscalía tuvo lugar en una finca del municipio de Puerto Boyacá, propiedad del exintegrante del Cartel del Norte del Valle, Gabriel Puerta Parra. En la fotografía aparece al lado del mismo Gabriel Puerta Parra, el también exnarcotraficante, Ignacio Álvarez Meyendorff, y la exinvestigada del CTI, Paula Andrea Espinoza Ángel, quién era una de sus funcionarias de confianza cuando Noguera fue directora de Finanzas Criminales de la Fiscalía.

En cuanto a los cargos, el primero por los que será investigada Ana Catalina es violación ilícita a la comunicación. Según la imputación, la exfiscal le solicitó a Carlos Ramón Zapata que entregara un número de teléfono de una mujer, Carolina Vélez, para obtener información de su vida personal. Su objetivo era establecer si ella tenía una relación amorosa con Víctor Rojas, para buscar la manera de generar una separación de esta pareja. Lo que buscaba Noguera, dice la Fiscalía, era reactivar su relación sentimental con Rojas.

Según el fiscal del caso, Mario Burgos, la relación cercana entre la investigada y el exnarcotraficante Carlos Ramón Zapata, ocasionó que Noguera se apartara de las funciones de su cargo como directora de Extinción de Dominio y delegada para las Finanzas Criminales. Además, dice la Fiscalía, sus andanzas, al parecer ilegales, “hicieron incurrir en errores a funcionarios de la Fiscalía”.

