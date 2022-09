Exfiscal de la JEP Julián Bermeo es condenado a ocho años de prisión

Bogotá(Colombia)06/03/2019. - De izq a der. El fiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo, Ana Cristina Solarte, el exsenador santandereano Luis Alberto Gil y Luis Orlando Villamizar, durante la audiencia de medida de aseguramiento. Foto Óscar Pérez Foto: OSCAR_PEREZ

El exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, Carlos Julián Bermeo, deberá pagar ocho años de cárcel después de que un juzgado lo condenara en primera instancia por haber negociado dineros que parece que serían para detener la extradición de Jesús Santrich en 2019, condena que apelará. Bermeo fue condenado por el delito de soborno, ya que habría realizado transacciones dentro de este entramado de hasta US$40.000 A pesar de esta condena, el exfiscal fue absuelto por otros dos delitos que le fueron imputados. El exfiscal deberá pagar también la multa de 87 salarios mínimos.

En contexto: Carlos Julián Bermeo, exfiscal de la JEP, es condenado por soborno

La prueba clave que presentó la Fiscalía para condenar a Bermeo es un video en el que se ve al exfiscal en un hotel de Bogotá recibiendo un dinero en efectivo de dos supuestos emisarios del excomandante de las extintas Farc. Además de Bermeo, en el video aparece el exsenador y condenado por parapolítica Luis Alberto El Tuerto Gil Castillo. Según el ente investigador, este dinero sería para influenciar a funcionarios de la JEP para que retardaran el estudio del caso contra Santrich.

A pesar de que la Fiscalía logró la condena contra Bermeo por el delito de cohecho (Soborno), el trabajo del ente investigador quedó incompleto: no pudo demostrar su culpabilidad por otras dos conductas. El exfiscal fue declarado inocente por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de influencias. El juez, a pesar de que afirmó que quedó probado que Bermeo sí recibió los US$40.000 por influir para detener esta extradición, regañó a la Fiscalía por no logró probar su participación en los otros hechos.

Lea aquí: Ni exfiscal de la JEP ni exsenador Gil aceptaron cargos por supuestos sobornos

Sobre esto, la Sala Plena del Tribuna Superior de Bogotá afirmó que la investigación realizada por la Fiscalía no fue capaz de probar la existencia de una red criminal dentro de la JEP. El Tribunal señaló que la imputación ejecutada por el ente investigador había sido pobre en sus argumentos para imputar los otros delitos. “La imputación fue tan general y vaga que no se precisaron las circunstancias en las que se cometió el delito. Lo que llama la atención es que no hubo actividad investigativa para recabar evidencia física que corrobore la hipótesis acusatoria” señaló el juez del caso.

La investigación que adelanta la DEA contra Santrich señala que el disidente habría seguido delinquiendo tras la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, lo que significa una razón para excluirlo del proceso de justicia transicional. La investigación también señaló a Armando Gómez alias El Doctor, Fabio Younes Arboleda y Marlon Marín, sobrino del disidente Iván Márquez, de haber ideado un plan para exportar 10 toneladas de cocaína con destino a los Estados Unidos.En este caso, el exfiscal Néstor Humberto Martínez terminó señalado de participar en un “entrampamiento” contra Santrich.

Lea también: Caso Bermeo: exsenador Luis Alberto Gil condenado a cuatro años de prisión

El juez del caso afirmó que el exfiscal de la JEP cayó en flagrancia acompañado del exsenador Luis Alberto Gil, quien fue condenado a cuatro años de prisión en julio de 2021. Las capturas tuvieron lugar en el Hotel Trip de Bogotá cuando se encontraban negociando la dilación de la extradición de Santrich. “En el momento del procedimiento, estaba reunido con otros señalados integrantes de la organización ilícita que negociaban con una tercera persona distintas acciones para congelar o dilatar un trámite relacionado con la extradición a Estados Unidos de Jesús Santrich”, afirmó la Fiscalía en 2021.

Noticia en desarrollo...

