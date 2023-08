Exfiscal Martínez le exigió rectificación al presidente Petro por caso Odebrecht Foto: Archivo El Espectador

Con un fuerte documento de dos hojas de extensión, el exfiscal Néstor Humberto Martínez le pidió al presidente Gustavo Petro retractarse de las afirmaciones que ha hecho en su contra por el papel que cumplió en ese cargo al frente a la investigación de Odebrecht.

“En el denominado caso Odebrecht no actué nunca como fiscal de conocimiento, de suerte que usted no puede imputarme conducta irregular alguna. Independientemente de la necesaria rectificación, me anticipo a precisarle que seguiré contribuyendo al debate público desde mi columna de opinión, que tanto parece incomodarle”, dice el documento enviado por el exfiscal Martínez.

Lea: Petro dice que relación entre exfiscal y Grupo Aval “impidió juicio trasparente”

En desarrollo

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.