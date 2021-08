Exfiscal Martínez Lugo pidió ingresar a la JEP y fue regañado por un magistado

Hace dos semanas, en el Tribunal Superior de Bogotá estaba citado el exfiscal Fabio Martínez Lugo, quien fue llamado a juicio por, supuestamente, participar en la autorización de una serie de interceptaciones que ocurrieron al interior de la Fiscalía General entre 2017 y 2018. El Espectador conoció que durante la diligencia preparatoria de juicio, el exfuncionario judicial pidió que esta se interrumpiera por dos hechos. Primero, que había radicado una solicitud ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de que su proceso penal pasara a la órbita de esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc.

La segunda, es que el abogado que tenía renunció y no hizo un empalme con el nuevo que tiene, un defensor público que le asignó el Estado, porque, según Martínez Lugo, no tiene recursos para contratar a un litigante. Según fuentes de la Fiscalía, el exabogado del investigado no se presentó ante el despacho del fiscal del caso para que le fueran entregadas las pruebas que tiene el ente investigador en su contra. Este trámite se hace en todos los procesos penales ¿ con el fin de que los abogados puedan defender a sus clientes.