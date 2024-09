UNGRD: Luis Carlos Barreto pidió defenderse en libertad

Audiencia de medida de aseguramiento en caso Ungrd. Foto: Archivo Particular

La juez 72 con control de garantías admitió la renuncia del abogado que actuaba como defensor del exasesor de la Dirección Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Pedro Andrés Rodríguez Melo, asimismo, la defensa de Luis Carlos Barreto pidió medidas no privativas de libertad para su cliente.

En la audiencia de medida de aseguramiento que parecía ir todo muy bien entre las partes, duraron más de tres horas para iniciar la diligencia debido a, las peticiones que Pedro Antonio Padilla, quien actuaba como abogado de la defensa de Rodríguez Melo, solicitó a la Fiscalía le hiciera llegar todos los elementos materiales probatorios para poder ejecutar su derecho como defensor, sin embargo, ante la negativa de la juez al no acoger la solicitud del togado, Padilla decidió renunciar a su cargo.

Esta defensa no encuentra garantías suficientes para poder presentar una defensa técnica, sería algo loco que yo me arriesgara a presentar en estas circunstancias al estar jugando con la libertad de una persona, y por lo tanto su señoría, y ya con lo acordado con el señor Pedro Rodríguez y él también manifestó que si se presentaba esta circunstancia, yo renunciaba a la defensa” Pedro Antonio Padilla, exabogado de Pedro Rodríguez Melo

La juez con control de garantías consideró que la Fiscalía no estaba obligada a enviar todos los elementos materiales probatorios en esa etapa procesal en la que se encontraban y que, por esa razón, la audiencia debía continuar.

“En esta etapa procesal no tiene obligación la Fiscalía de realizar el descubrimiento total de los elementos materiales probatorios”, expresó la togada quien adicionó que solo la totalidad de esas pruebas podrán ser presentadas en la audiencia de formulación de acusación.

Así que, después de un receso que tomaría cinco minutos, pero que terminó siendo más de una hora, el procesado Pedro Rodríguez Melo presentó al nuevo abogado que lo representará en el proceso judicial que se adelanta en su contra.

Se trata de José Alfredo Jaramillo, un abogado de Villavicencio que tomó la palabra y pidió a la Fiscalía se le traslade todos los elementos materiales probatorios para poder responder a la defensa y terminar dicha audiencia de medida de aseguramiento.

Al desconocer, aparentemente, todo el proceso que lleva adelantado su cliente, no comprendió la negativa de la Fiscalía de hacer traslado de los elementos de prueba de manera digital y expresó que no tenía sentido porque la opinión publica conocerá las pruebas en las audiencias. Sin embargo, el objetivo de la Fiscalía es no permitir más filtraciones, al parecer, a los medios de comunicación para respetar el debido proceso.

Ante las expectativas en el caso de corrupción de la Ungrd, el abogado defensor de Luis Carlos Barreto pidió a la juez que no se le otorgara medida de aseguramiento privativa de libertad para su cliente y argumentó que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar cómo su apoderado podría afectar el proceso si sigue enfrentando a la justicia desde su casa o con medidas no privativas.

Luis Carlos Barreto Gantiva no tiene el poder para atentar contra los fines constitucionales que persigue la restricción de la libertad en establecimiento de reclusión” Defensa de Barreto Gantiva

Asimismo, el abogado de Barreto dijo que solo se debía recordar la fecha en que este escándalo de corrupción “estalló” y las declaraciones que han rendido los “dos protagonistas” de la Ungrd, refiriéndose a Olmedo López y Sneyder Pinilla, para definir que su cliente no abandonó su lugar de residencia y que permaneció allí sin ninguna pretensión de huir de la justicia.

Por lo tanto, el próximo 19 de septiembre retomarán el trámite judicial que tiene como fin, decidir si los dos procesados, Barreto Gantiva y Rodríguez Melo irán a la cárcel o seguirán respondiendo a la justicia desde su casa o en libertad.

