Exfutbolista Jhon Viáfara, condenado por narcotráfico en EE.UU., quedó en libertad

El exfutbolista de la Selección Colombia, Jhon Viáfara, quien había sido extraditado a Estados Unidos para cumplir con una condena de 12 años de cárcel por narcotráfico en ese país, fue dejado en libertad y regresó a Colombia. El exjugador del Once Caldas fue enviado al país norteamericano desde 2020 y condenado por una corte de Texas en 2021.

Viáfara, de 47 años, fue sentenciado a 11 años y tres meses de prisión por tráfico de drogas en 2021, pero fue extraditado en enero de 2020 y en diciembre de ese año se declaró culpable de una conspiración para llevar cocaína al país norteamericano.

De acuerdo a la justicia, Viáfara habría sido la persona encargada de coordinar las rutas de envío y el pago del transporte de la cocaína. En ese momento, las autoridades dieron a conocer que “el requerimiento judicial señala que, entre 2008 y 2018, se habrían asociado para mover cargamentos de cocaína a través de lanchas rápidas, semisumergibles y otro tipo de embarcaciones que salían del Pacífico colombiano con destino a Centroamérica”.

El regreso al país de Viáfara fue confirmado por distintas personas que compartieron en redes sociales fotos con el exjugador del Once Caldas. Entre ellos, el periodista Jaime Dinas, quien escribió en X (antes Twitter): “Es un día diferente, único e inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina, campeón de Libertadores con Once Caldas y campeón 2000 con América de Cali, exjugador de la Selección Colombia e internacional en Europa. TQM+ mi Jhon Eduis y bienvenido a casa”.

Viáfara ha sido reconocido, dentro de otras cosas, por haber anotado el gol que le dio al Once Caldas en julio de 2004 la Copa Libertadores de América, que disputaba contra Boca Juniors de Argentina. Viáfara también hizo parte de la selección de Colombia de mayores. Estuvo en la Copa América de Perú 2004 y en la de Venezuela 2007.

Luego de su retiro, comenzó a ser noticia por sus escándalos fuera de los terrenos de juego. En 2011 fue capturado tras estrellarse mientras conducía en estado de embriaguez y en febrero de este año protagonizó un episodio similar en carreteras del valle del cauca, en el que sufrió contusiones leves y destrozó su camioneta.

