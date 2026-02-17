Exgobernador Hugo Aguilar irá a juicio por contrato de regalos navideños de COP 650 millones

El exgobernador de Santander fue acusado por los delitos de peculado por apropiación agravada y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Foto: Fiscal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía acusó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por los delitos de peculado por apropiación agravada y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El jefe del clan Aguilar de Santander es investigado por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato por COP 650 millones para entregar juguetes a niños y niñas del departamento en Navidad. La Fiscalía señaló que el contrato contemplaba la adquisición de juguetes para menores de escasos recursos y fue celebrado con una fundación que, según la Fiscalía, “no tenía la idoneidad ni capacidad para cumplir con las actividades previstas”.

El exmandatario ya había sido imputado por la Fiscalía en junio de 2025. De acuerdo con la acusación, Aguilar, en su calidad de gobernador, tenía la obligación de ejercer vigilancia y control sobre la ejecución del contrato. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que habría omitido esas funciones “y delegó la contratación a una secretaría”.

En la etapa de ejecución del contrato se estableció que debían comprarse 130.000 juguetes, pero solo se entregaron 36.000. Además, el valor unitario de los regalos fue modificado: pasó de COP 5.000 a COP 6.000 cada uno. Pese a esos cambios y a la entrega incompleta, la Gobernación pagó la totalidad del contrato.

Además, la Fiscalía señala que el contratista se habría quedado con COP 416 millones. Entre los hallazgos del ente acusador se señala que “la administración departamental no realizó un censo poblacional para conocer cuántos menores de edad se encontraban en condiciones de pobreza y en qué municipios vivían”. Asimismo, la Gobernación “tampoco argumentó con claridad la necesidad de avanzar el proyecto ni abrió licitación pública”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.