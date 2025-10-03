Exiliada y revictimizada: la historia de una colombiana trans agredida por policías

Katia Trillos es una mujer trans de 36 años, nacida en Ocaña (Norte de Santander). Foto: Archivo Particular

Katia Trillos Pérez es una mujer trans que ha esperado más de 13 años para que la justicia, por fin, le preste atención a su caso. Entre 2012 y 2015 fue víctima de distintos actos violentos por parte de miembros de la Policía Nacional, en Bogotá. El expediente abierto tras las denuncias que interpuso hace más de diez años, ha pasado por tres despachos de la Fiscalía General de la Nación, sin que el ente investigador logre esclarecer lo sucedido y llevar ante un juez a los responsables, para que sean sancionados. El caso estuvo estancado desde...