Exjefe de las Farc, Rodrigo Granda tenía permiso de salir del país: JEP

El senador del partido Comunes, Carlos Antonio Lozada, denunció a través de su cuenta de Twitter que en Ciudad de México fue detenido Rodrigo Granda, uno de los exjefes de las Farc que se acogió al Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional, en 2016. El conocido canciller de las Farc, que salió del país con autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al parecer, fue detenido por cuenta de una circular roja que, supuestamente, activó la Interpol por orden del Gobierno de Iván Duque. La denuncia la hizo pública Lozada a través de su cuenta oficial.

Por su parte, Rodrigo Londoño, presidente de dicha colectividad y exjefe de las Farc, anunció que viajó junto a Granda para asistir a un evento político y, aunque no se aventuró a hablar de una posible detención, sí solicitó intervención internacional para garantizar su seguridad. “Conformamos una delegación, en la que estoy yo y Rodrigo Granda, hicimos los trámites ante la JEP como comparecientes, se nos dieron los permisos y el día de hoy arribamos a Ciudad de México a las 12 del día. Esta es la hora, 8.15 de la noche en que Rodrigo Granda no ha podido ingresar a Ciudad de México. Realmente no sé qué pasó. No quiero presumir cosas, no quiero especular. Llamo a la comunidad internacional a que por favor estén pendientes de la seguridad y el estado de Rodrigo Granda”, resaltó a través de un video.

Como lo expuso Londoño, ambos acudieron al tribunal de paz para solicitar la salida del país. En efecto, la JEP, el pasado 15 de octubre, con el auto número 111, le concedió el permiso a Granda. El exnegociador de paz presentó una solicitud de autorización de salida desde el 19 de octubre hasta el 26 del mismo mes de esta anualidad. El permiso que fue concedido tenía como objetivo la asistencia y participación en el XXV Seminario Internacional “Los Partidos y la Nueva Sociedad”, que se programó durante los días 21, 22 y 23 de octubre, en el Hotel Fiesta Americana Reforma, ubicado en la Ciudad de México.

El tribunal de paz verificó que Granda especificó el lugar de destino y el tiempo de permanencia en la Ciudad de México. Además, allegó copia de la invitación del Coordinador Nacional del Partido del Trabajo de México y acompañó su solicitud con la copia de su pasaporte y de su documento de identidad. Sumado a ello, presentó teléfonos y dirección electrónica de contacto asociados a los organizadores del evento y manifestó su compromiso de presentarse personalmente al día siguiente hábil a su regreso.

En su petición, Granda también allegó información sobre su itinerario de viaje en el que se evidencia que el primer vuelo ocurriría este martes a las 07:45 de la mañana y que volvería al país el próximo 26 de octubre a las 07:25 de la noche. “Ante la verificación anterior, este despacho encuentra que la petición del señor Granda Escobar cumple todos los requisitos formales exigidos por la normatividad aplicable para autorizar la salida del país en las fechas solicitadas”, dice el auto de seis páginas que le dio vía libre a su salida del país.

La decisión del tribunal de paz fue notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia para su conocimiento y respectivos trámites que se han de adelantar en los casos que relacionan la salida del país a excombatientes de las Farc que se acogieron al proceso de paz.

Con el espaldarazo de la JEP, el miembro de la dirección del partido quien salió del país en la mañana de este martes ha recibido todo tipo de apoyo por parte de su colectivo político, mientras que a la vez varios militantes del Centro Democrático mostraron su satisfacción con la posible detención. Por su parte, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal a través de su cuenta oficial de Twitter dijo: “Excelente noticia la captura de este personaje que participó en el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas estando embarazada. La enterraron viva”.

A la voz de Cabal se sumó la del senador Fernando Araújo. Por la misma red social expuso: “La captura de un guerrillero que no ha pagado por sus crímenes, que no aporta a la verdad ni a la reparación, por supuesto que es una buena noticia. La captura de Rodrigo Granda es buena noticia”.

