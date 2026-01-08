Exmagistrados piden a Benedetti retractarse por llamar “narcos” a presidentes de la cortes

Ministro del Interior - entrevista Foto: El Espectador - José Vargas

Un grupo de exconsejeros de Estado envió un documento en el que le exigió al ministro del Interior, Armando Benedetti, retractarse por las afirmaciones que hizo en contra de los presidentes de las altas cortes. En el trino, publicado el pasado 5 de enero en medio de la tensión entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, señalaba que los magistrados eran “narcos”.

Los 30 exmagistrados del Consejo de Estado manifestaron su “total rechazo por considerarlas antidemocráticas, falsas y contrarias a la Constitución”. Según expresaron en la carta, “las afirmaciones efectuadas por el Ministro, acusando a los presidentes de “las Cortes” de actuar “con cobardía y oposición al gobierno...”.

Igualmente, los exconsejeros de Estado se refirieron al señalamiento que hizo Benedetti contra los magistrados, tildándolos de “narcos” y de actuar con “cobardía” al no pronunciarse sobre las amenazas de invasión militar por parte de Estado Unidos.

Para los exmagistrados, los comentarios del ministro Benedetti no tienen “legitimidad, carecen de veracidad, ofenden la dignidad que representan en la institucionalidad, resultan calumniosas y desconocen uno de los pilares fundamentales de la democracia y del Estado Social de Derecho: la separación de los poderes públicos”.

Según manifestaron en el documento, “la razón de ser de la división del poder del Estado en tres ramas es evitar su concentración en una sola persona o institución, así como institucionalizar el mutuo control político y jurídico entre ellas”. Por eso, señalan, “lo afirmado por el Ministro conlleva una censura y un atentado contra la legitimidad de las ramas legislativa y judicial, lo cual resulta abiertamente antidemocrático y contrario a la Constitución Política de 1991″.

En su publicación del pasado 5 de enero, el ministro Benedetti escribió que “Colombia no es un Estado fallido. Miembros del Estado también son los presidentes de las Cortes y el Congreso de la República, quienes tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional”. Para el alto funcionario, “su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su cobardía y su oposición al Gobierno, aceptan que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones de Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad”.

