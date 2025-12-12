Logo El Espectador
Judicial
Exmandos medios del Bloque Magdalena Medio de las exfarc reconocen sus crímenes ante las víctimas

El pasado 10 y 11 de diciembre, los exmandos del Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc aceptaron de manera pública y ante las víctimas los crímenes que dejó a su paso la política de secuestro. Estas son las historias de algunas de esas víctimas, que en medio de sus plagios, vivieron todo tipo de torturas y violaciones contra la dignidad humana.

Valentina Gutiérrez Restrepo
12 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
La JEP documentó 189 secuestros individuales y colectivos cometidos por el Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc.
Foto: Archivo Particular

En un auditorio repleto de víctimas, cuatro exmandos medios del Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc reconocieron en una audiencia pública los horrores que causaron a cientos de personas que fueron víctimas de sus secuestros. Lo hicieron durante dos audiencias históricas para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues es la primera vez en la historia de este sistema de justicia que exjefes que no pertenecieron a la cúpula de la guerrilla aceptaron sus responsabilidades en una política criminal que marcó las dinámicas de un...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

