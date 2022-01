Circular roja de Interpol Contra Mario Palacios, militar (r) colombiano Foto: Interpol

Mario Antonio Palacios, uno de los militares colombianos señalados del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, será enviado a Estados Unidos. El uniformado, supuestamente, llegaría a Bogotá el 3 de enero tras varios meses de estar detenido en Jamaica. Sin embargo, en una escala en Panamá fue detenido con base en una circular roja de Interpol y, según su abogado, se iniciaría un proceso de extradición al país norteamericano.

El abogado de Mario Palacios, Nelson Ramiro Velásquez, le dijo a Blu Radio: “En la escala que él hizo en Panamá fue capturado por las autoridades panameñas, por el cumplimiento de una orden de extradición de Estados Unidos. Entonces el itinerario cambiaría y en vez de continuar a Colombia, se iría para Estados Unidos”. De hecho, fue la defensa del exmilitar pidió que fuera procesado en ese país, pues supuestamente fue allí donde se planeó el magnicidio y no en Haití.

El abogado Velásquez añadió en las declaraciones: “Debemos tener claro una cosa, las autoridades colombianas no han hecho nada o casi nada por la defensa de los otros colombianos que están en Haití por el magnicidio del presidente. Entonces es claro que en Miami se va a conocer realmente la verdad porque allá va a declarar sin presión, a diferencia de los colombianos que están en Haití y eso va a ayudar a la investigación”.

Mario Palacios es uno de los militares colombianos señalados de haber sido contratados como mercenarios para asesinar al presidente haitiano el 7 de julio de 2021. Estuvo prófugo por tres meses y fue capturado en octubre en la vecina isla de Jamaica, hasta donde llegó, al parecer, a través de un puerto informal. Cuando lo apresaron por infracciones migratorias, llegó una solicitud de extradición en su contra proveniente de Haití.

Entre las dos islas no hay tratado de extradición y, además, el gobierno de Kingston dijo que “la información proporcionada no lo vinculaba con el asesinato y esencialmente indicaba que era sospechoso de un intento de robo a mano armada, sin ningún detalle”. Así las cosas, negó la extradición de Mario Antonio Palacios a Haití y, en cambio, inició un proceso para deportarlo a Colombia, donde no tenía pendiente alguno con la justicia, según aclaró el propio director de la Policía, general Jorge Vargas.

“En Colombia no hay ningún proceso contra esta persona”, señaló en octubre el alto oficial. No obstante, como había una circular roja de Interpol en su contra pedida por Haití, se esperaba que a su arribo a suelo colombiano el exmilitar fuera detenido e iniciara un proceso de extradición. Así ocurrió, solo que antes de que llegara a Bogotá, en Panamá. Y no para ser enviado a Puerto Príncipe, sino para iniciar una extradición más al norte.

