Exministro Guillermo Reyes regresa a su cargo como embajador de Colombia en Suecia

El exministro de Transporte del gobierno de Gustavo Petro, Guillermo Reyes González, regresará a su cargo como embajador de Colombia en Suecia. El Consejo de Estado revisó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que lo sacó del cargo en abril de este año por, supuestamente, no cumplir con los requisitos.

La Sección Quinta del alto tribunal resolvió este jueves el caso que había sacado al político del cargo diplomático. De acuerdo con lo dicho por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado, “la decisión quedó tres a cuatro, en la que mayoritariamente se negaron las pretensiones en un debate relacionado con un requisito fundamental para acceder a esos cargos, que es tener o manejar cierto nivel de otro idioma”.

Según manifestó el presidente del alto tribunal, “mayoritariamente se encontró que él tenía el cumplimiento de este requisito”. Sin embargo, el magistrado Álvarez Parra señaló que hubo “un salvamento de voto en esa decisión”.

Concretamente, la decisión del alto tribunal revisó la decisión de abril pasado en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró que Reyes González no cumplía con los requisitos mínimos para acceder al cargo diplomático. Según esa primera decisión, que hoy queda inválida con lo dictado por el Consejo de Estado, el exministro no acreditó experiencia profesional relacionada directamente con las funciones esenciales del cargo, ni presentó certificación del dominio de un segundo idioma.

Por eso, en ese momento la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del Decreto 1881 del 7 de noviembre de 2023, por medio del cual se nombró a Reyes González como “embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Suecia”.

